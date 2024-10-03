ВС России освободили населенный пункт Угледар в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны 3 октября.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее, 2 октября, Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Верхнекаменское в ДНР. 1 октября ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР.
За последнюю неделю ВС РФ освободили Нелеповку, Макеевку, Мариновку, Лесовку, Украинск, а также населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР.
До этого, 8 сентября, Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР. Позже житель населенного пункта рассказал, что перед этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно вывозили проживавших в Новогродовке на подконтрольную Киеву территорию.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.