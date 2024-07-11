Не пойман — ШВОР: школьных учителей проверят на компетентность

Рособрнадзор вместе с Минпросвещения РФ утвердил новую методологию оценки качества, по которой учреждения ранее делились на школы с низкими и высокими образовательными результатами. Однако впервые анализировать будут не только результаты детей, но и проверят компетенции учителей — их профессионализм, подготовку методическую и психологическую. Новая система оценки качества образования будет апробирована уже осенью. К сообщению об этом многие учителя отнеслись настороженно, один из профсоюзов уже готовит обращение в адрес министра просвещения, а эксперты, в целом соглашаясь с необходимостью, призывают не превращать новую проверку в систему наказания . Подробнее — в материале «Известий».

Как будут оценивать школы

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что раньше оценки качества образования строились исключительно на основании результатов в учебе у детей, но полной картины это не давало. Теперь решено проверить еще компетенции учителей и качество образовательной инфраструктуры. Всего индекс включит в себя 69 показателей.

«Мы сформировали такой пул вопросов для этого исследования для учителей, которые раскрывают полноту картинки — е го (учителя. — Ред.) профессионализм, его подготовку в плане психологии, его подготовку в плане методологии. Можно быть вундеркиндом, знать информацию очень хорошо, но, если ты <...> не обладаешь методиками, не знаешь психологии детей, не можешь довести эту информацию до детей, конечно же, это педагогический дефицит», — сказал Анзор Музаев.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Он подчеркнул, что первые подобные замеры показали связь уровня подготовки детей, компетенций учителей и инфраструктуры.

«Там, где во всех трех областях всё хорошо, как правило, результаты высокие. Это будет такой докладной записочкой для любого губернатора или главы муниципалитета. Он поймет, во что ему нужно вкладываться — в учителей, целевые места обучения, инфраструктуру, компьютеры, лаборатории или на переобучение, переподготовку тех учителей, которые есть», — заключил Музаев.

Новая модель будет апробирована осенью.

«Известия» направили запрос в Рособрнадзор.

Как отнесутся учителя к новой проверке

Председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков уверен, что новая проверка компетенций учителей лишь усугубит положение в школе и увеличит кадровый дефицит.

— Люди уже устали от «образовательного надзора»: проверки, ВПР и прочее, — говорит собеседник «Известий». — Тем более что компетенции учителей и так постоянно проверяют с помощью обязательной аттестации каждые пять лет и внутришкольных контрольных мероприятий, которые проводятся в постоянном режиме.

Он уверен, что новая проверка — это «большой риск для школы», при этом в эффективности этих мероприятий Дмитрий Казаков сомневается: «Подготовленность обнаружится такая, какую захотят увидеть».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Мы сейчас готовим письмо от профсоюза на имя министра просвещения Сергея Кравцова с копией председателю правительства, чтобы эта ситуация как-то разрешилась. Иначе это будет еще один удар по школе, — уверен председатель профсоюза. — Это еще один из рычагов давления на школу, еще один способ подчинить и показать свою власть, а возможно, выдавить из школы неугодных учителей.

Дмитрий Казаков полагает, что по итогам проверки возможны и карательные меры, но применит их не Рособрнадзор, а сами школьные директора, которым пришлют из управления образования рекомендации по улучшению результата.

Остальные эксперты, впрочем, гораздо спокойнее отнеслись к новости. Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин подчеркивает, что основная цель индекса — не наказание отдельных учителей и школ, а выявление проблем и принятие мер, направленных на их решение.

— В индексе отражается доля учителей, а не конкретные люди, — сказал он «Известиям». — А вот личные дефициты, на мой взгляд, должны быть интересны каждому учителю.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина также отмечает, что оценка деятельности школ идет не первый год.

— Их делят на школы с высокими и низкими образовательным результатами, как все говорят — ШВОРы и ШНОРы , — сказала она «Известиям». — А так как учитель — это все-таки ключевая фигура в образовании, то и постоянная работа с педагогами, помощь в преодолении их дефицитов, в освоении нового — всё это должно иметь системный характер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Она подчеркивает, что при этом важно предоставить право педагогу эти дефициты преодолеть, чтобы повышение квалификации происходило не вслепую, а исходя из личных потребностей каждого человека, адресно.

— Но система, конечно, должна сформировать очень серьезную институциональную основу постоянной поддержки в развитии педагогов в соответствии с их профессиональными компетенциями, — продолжает Ирина Абанкина. — И самое главное — сделать из этого не систему наказания, а систему профессиональной поддержки развития.

Член центрального совета независимого профсоюза «Новый труд» Денис Зоммер добавляет, что нужно уйти от «палочной» системы рейтинга качества образовательной организации, где главными оценками остаются высокий балл средней успеваемости и количество отличников, участников и призеров олимпиад и т.д.

Каких компетенций не хватает педагогам

Ирина Абанкина отмечает, что все компетенции школьных учителей, по сути, уже прописаны в профессиональном стандарте педагога.

— Это такая квалификационная профессиональная рамка. При приеме на работу руководитель имеет право проверить соответствие соискателя профессиональным требованиям, которые в стандарте прописаны и которые чрезвычайно обширны, — пояснила она.

Она соглашается, что проверки были всегда при прохождении процедуры аттестации с подтверждением действующей или присвоением высшей категории. Но идеи устроить учителям дополнительную проверку регулярно появлялись. Например, предлагалось провести ЕГЭ для педагогов , продолжает Абанкина . В некоторых регионах идею даже осуществили, и результаты везде были неутешительными даже по пятибалльной шкале, замечает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— То, о чем говорит Анзор Музаев, касается в первую очередь педагогических компетенций и методической подготовки педагогов. Важна и психологическая компонента, — комментирует собеседница. — Не только профессиональный стандарт педагога, но и федеральные государственные образовательные стандарты по педагогике совершенствовались всё время в сторону того, чтобы готовить учителей с учетом серьезной психологической и методической подготовки.

Однако, замечает она, вопрос с методической компонентой подготовки до сих пор институционально не решен : методологические службы, которые были в советские времена, ликвидированы, а Институты развития образования, которые приняли эту работу на себя и в каждом регионе стали проводить методические семинары на курсах повышения квалификации, оказались оторваны от школы и не приносили должного эффекта.

— Они не участвуют в работе каждого педагога, не на них опираются учителя в своей повседневной работе, — сказала Ирина Абанкина.

Борис Илюхин отмечает, что исследования, проводимые Рособрнадзором и Федеральным институтом оценки качества образования, показывают наличие не только проблем методической подготовки, но и предметные дефициты.

— Ни для кого не секрет, что в 1990-е годы и в начале 2000-х в школу шли работать далеко не самые лучшие выпускники педагогических (и не только) вузов, — говорит собеседник «Известий». — Да и в педвузы поступали разные выпускники школ. Если наложить на это профессиональное выгорание значительной части учителей, то возникает системная необходимость мониторинга состояния учительского корпуса.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

По его словам, меры, которые будут применяться для компенсации дефицитов, должны в том числе касаться профилактики выгорания и снижения нагрузки : от того, что уроки ведут учителя, физически не имеющие времени ни на подготовку к урокам, ни на проверку работ и заданий, в первую очередь страдают дети.

Директор Московского международного салона образования Максим Казарновский отмечает, что в условиях, когда учитель «больше не обладает монополией на знания», его компетенции в большей степени лежат в плоскости «мягких» навыков: это умение использовать все инструменты коммуникаций, вовлеченность, развитые навыки убеждения, широкий кругозор и понимание интересов современных детей.