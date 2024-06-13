Мониторная политика: должны ли учителя следить за соцсетями школьников

В Забайкальском крае выпустили приказ, согласно которому читинские учителя должны мониторить социальные сети школьников, чтобы выявлять случаи деструктивного и суицидального поведения, травли и асоциальных явлений. В регионе утверждают, что такая практика распространена и в других субъектах РФ, однако в профсоюзе учителей замечают, что эта работа не входит в обязанности педагогов и является излишней нагрузкой. Нужно ли следить за соцсетями школьников, кто это должен делать и могут ли педагоги отказаться от несвойственной им работы — в материале «Известий».

Почему учителей обязали следить за соцсетями

О том, что в Чите учителя будут мониторить социальные сети школьников, сообщил пресс-секретарь комитета образования города Гэсэр Раднаев. По его словам, в школах некоторых регионов России «были факты проявления деструктивного поведения подростков, выявления асоциальных явлений, травли, суицидальных случаев». Чтобы этого не допускать, было решено мониторить соцсети учащихся .

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Приказ о мониторинге соцсетей учащихся был издан на основании приказа минобразования края и порядка, установленного комитетом по делам несовершеннолетних. Оба документа касаются профилактики деструктивного поведения школьников.

Учителя должны будут «проверять подписки на группы, распространяющие идеологию и сведения о способах совершения самоубийств, призывы к суициду, к деструктивным действиям».

«Практика мониторинга социальных сетей школьников не новая, она также распространена на всей территории РФ. В школах Читы и в целом по Забайкальскому краю мониторинг социальных сетей и мессенджеров ведется с целью оградить детей от опасности в интернете», — добавил Гэсэр Раднаев.

Как относятся к этому учителя

Председатель профсоюза «Учитель», педагог из Нижегородской области Дмитрий Казаков замечает, что такая практика встречается, но достаточно редко.

— В нашей школе этого нет, нет и в ближайших школах, — сказал Казаков «Известиям». — Но от знакомых педагогов из других регионов я иногда об этом слышу . Более того, недавно у нас был представитель управления образования, который неожиданно заявил, что мы обязаны этим заниматься. Когда я спросил, на каком основании, мне ничего не ответили.

Он заметил, что мониторинг соцсетей не значится ни в одном квалификационном справочнике, ни в профстандартах учителей. Поэтому, уверен Дмитрий Казаков, это точно не учительское занятие. Эксперт подчеркнул, что классный руководитель, конечно, должен отреагировать, если случайно увидит какие-то вызывающие тревогу публикации в соцсетях ученика своего класса, но вынуждать педагога специально заниматься мониторингом поведения школьника в интернете неправильно , подчеркивает спикер.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Остальные эксперты также сомневаются, что именно учителям нужно вменять такую обязанность. Заместитель директора по сопровождению, благополучию и карьерному росту школы «Новый взгляд» Ирина Гришина подчеркивает, что задачей педагога в контексте воспитательной деятельности является выстраивание с учениками доверительного диалога, в котором они могут найти поддержку и обратиться за помощью в случае необходимости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— А вот мониторинг социальных сетей без наличия контакта с ребенком может приводить к неверной интерпретации ситуации со стороны педагога и потере доверия , — сказала она «Известиям».

Психолог, директор Центра толерантности Еврейского музея, эксперт федеральных проектов противодействия травле и эмоциональному насилию Анна Макарчук также указывает, что делегирование ответственности за ребенка исключительно педагогам — спорная и потенциально опасная позиция. Учителя должны быть частью системы, но не единственными исполнителями, сказала она .

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин выразил мнение, что в России «немного переувлеклись» контролем за личным пространством детей.

— Да, конечно, классный руководитель — да и любой учитель — должен наблюдать за психологическим климатом в классе, предупреждать и реагировать на случаи буллинга и деструктивного поведения, — сказал он «Известиям». — Но для этого должна быть выстроена система в школе, в которой важную роль играют не только учителя, но еще и администрация школы, психолог, инспектор комиссии по делам несовершеннолетних и многие другие.

Эксперт предупреждает, что приказ следить за соцсетями может привести к обратному эффекту — «расцвету формализма и документоведчества».

«Известия» направили запрос в Минпросвещения РФ.

Как учителю отказаться от лишней работы

Дмитрий Казаков отмечает, что дополнительные обязанности могут быть возложены на учителя только с его согласия, оформляться допсоглашением и отдельно оплачиваться.

Однако часто приказы, спущенные сверху, не обсуждаются. Это одна из причин излишней нагрузки на учителей, о снижении которой сейчас много говорят. В профсоюзе «Учитель» отмечали, что сейчас в законодательство собираются внести изменения, сократив работу педагогов по предоставлению информации по запросам, однако в буквальном виде отчетов по запросам стало не так много, в отличие от различных «мониторингов», «тестирования обучающих платформ», организации родителей и детей на участие в конкурсах и т. д. О том, чем на самом деле загружены учителя, «Известия» недавно писали.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Директор может издавать такой приказ, потому что не вся жизнь урегулирована законами. Более того, на основании этого приказа он потом может наказать учителя, — сказал Казаков. — Но с этим надо бороться: существуют правовые инструменты борьбы, профсоюзные методики коллективных действий. Приказ можно оспаривать в суде, проводить кампании солидарности учителей, в том числе профсоюзные.

Адвокат ГК «Легес Бюро», член Ассоциации юристов Валерия Стародубова подтвердила «Известиям», что дополнительные обязанности, не предусмотренные трудовым договором и должностной инструкцией, могут быть возложены работодателем на работника только с его письменного согласия и оформлены допсоглашением к трудовому договору. Издание приказа в одностороннем порядке недопустимо.

— В случае, если работодатель всё же издал такой приказ и заставляет работника с ним ознакомиться, рекомендуется в графе «ознакомление с приказом» сделать отметку «с приказом и вменением дополнительных обязанностей не согласен» , — сказала она «Известиям». — При этом работник вправе не выполнять вмененные дополнительные обязанности. Если работодатель продолжает настаивать на их выполнении, то сотрудник может пожаловаться в государственную инспекцию труда и прокуратуру для защиты своих прав.

Нужно ли следить за школьниками в соцсетях

Впрочем, и сама идея мониторинга соцсетей, говорят эксперты, не является гарантией предупреждения каких-либо опасных явлений.

— Соцсети ведутся школьниками прежде всего как способ позиционировать себя среди сверстников, — говорит Ирина Гришина. — У любой соцсети есть настройки приватности, и вряд ли школьник будет открыто вести свою страницу, если будет знать, что ее пристально и регулярно изучает школьный учитель. Скорее всего, он сделает ее доступной только для друзей и продолжит писать о том, что ему важно для своей аудитории.

По ее словам, сейчас многие подростки уже обходят родительский контроль, ведя две страницы: одну для друзей — реальную — и «социально благополучную», с редкими обновлениями .

Анна Макарчук отмечает, что идея мониторить соцсети подростков не лишена здравого смысла, особенно в контексте предупреждения травли и деструктивного поведения.

— Но популизм и излишняя интерпретация могут нанести больше вреда, чем пользы. Как вы, например, квалифицируете иллюстрацию к готическому роману про мечтания юной девушки стать вампиршей или сражаться с оборотнями? Как асоциальное явление? Цветные волосы — это уже деструктив или всё еще самовыражение? — замечает она. — Критериев попросту нет, поскольку каждый случай требует не «рамочек», а погружения в ситуацию и разговора.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Эксперт подчеркивает, что с детьми в первую очередь нужно разговаривать, а не «мониторить». Проявление интереса к их жизни, создание атмосферы доверия, психологически безопасной среды являются ключевыми факторами, которые помогут выявлять и предотвратить проблемы. Напротив, слежка и требование показывать подписки, переписки и т. д. только разрушает доверие. По словам Анны Макарчук, нужно заниматься профилактикой, решая проблемы до возникновения ситуации травли или иных опасных проявлений.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Если же учитель всё-таки совершил «мониторинг» и увидел травлю в соцсетях, то важно, чтобы он и понимал, что делать дальше. Простых решений тут нет: жалоба в администрацию социальной сети и блокировка кого-либо не исправит ситуацию.

— Педагогам и родителям нужна помощь образовательных организаций, социальных проектов, компетентных психологов, — уверена Анна Макарчук. — Помощь, а не дополнительная отчетность.