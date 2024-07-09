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МИД Грузии оценил решение ЕС о заморозке €30 млн для минобороны страны

МИД Грузии назвал непонятным решение ЕС о заморозке €30 млн для минобороны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Решение Евросоюза (ЕС) о заморозке €30 млн для министерства обороны Грузии непонятно для Тбилиси. Об этом заявил 9 июля глава грузинского МИДа Илья Дарчиашвили журналистам.

«Финансовая поддержка подобного рода служила и служит укреплению обороноспособности нашей страны и развитию тех возможностей, с помощью которых страна должна справиться с угрозами. Для нас остаются непонятными подобного рода микрорешения», — сказал высокопоставленный дипломат.

Дарчиашвили добавил, что решение ЕС приостановить выделение Грузии этой суммы не помешает евроинтеграции республики.

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Ранее в этот день посол ЕС в Грузии Павел Герчинский во время пресс-конференции в Тбилиси сообщил, что Брюссель из-за принятого в Грузии закона об иноагентах заморозил €30 млн, выделенных для минобороны закавказской республики.

По его словам, процесс вступления республики в объединение приостановлен, лидеры стран ЕС приняли такое решение на последнем заседании Европейского совета 27 июня. Видеть отношения Грузия — ЕС на таком низком уровне прискорбно, заключил он.

В июне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что объединение закроет путь для Грузии, если та продолжит свою политику.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах в третьем, окончательном, чтении.

Одновременно с этим у здания парламента проходила акция протеста против принятия законопроекта, полиция теснила демонстрантов. Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает регистрацию в отдельном реестре тех СМИ, некоммерческих и юридических лиц, которые получают более 20% доходов из-за границы.

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