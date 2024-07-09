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Алина Кабаева опровергла обвинения в лоббировании отказа россиян от участия в Олимпиаде

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Фото: t.me/skygraceacademy
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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выступила с заявлением, в котором опровергла появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что она поддерживает отказ россиян от выступления на Олимпийских играх в Париже.

«Участие или неучастие российских спортсменов в Олимпийских играх должно определяться Минспортом и ОКР», — цитирует Кабаеву телеграм-канал «Художественная гимнастика / Небесная грация».

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) также выпустила заявление, в котором призвала не доверять информации из анонимных источников, касающейся ситуации вокруг российских спортсменов.

«Чем ближе к Олимпиаде, тем больше дезинформации и вбросов со ссылками на некие «источники», — подчеркнули там, приведя в пример разошедшееся по Telegram-каналам сообщение со ссылкой на источники в «НОК России».

В ОКР напомнили, что такой организации не существует, «но так иногда называют Олимпийский комитет России исключительно во вне».

«На заметку авторам данного нагромождения домыслов по заказу одного сопредельного государства. Будьте внимательны, адекватно оценивайте обыкновенную ложь и ссылки на несуществующие, анонимные источники. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева также опровергла информацию, указанную в сообщении. Данное заявление она сделала в телеграм-канале академии «Небесная грация», — говорится в релизе ОКР.

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