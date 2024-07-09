В Подмосковье в результате массового ДТП пострадал школьник

На трассе М8 «Холмогоры» под Сергиевым Посадом произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате аварии пострадал 15-летний школьник. Об этом 9 июля сообщили на сайте «МВД Медиа».

«По предварительной информации, на дороге столкнулись семь транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении в сторону столицы. В результате аварии телесные повреждения получил 15-летний пассажир одной из машин — участниц ДТП», — говорится в сообщении.

ДТП произошло около 11:50 мск на 59-м км трассы. На данный момент на месте происшествия работают инспекторы.

Ранее в этот день в Новокузнецке Кемеровской области 17-летняя девушка погибла и еще три человека пострадали в результате ДТП. Авария произошла утром в этот день на 4-м км автодороги «Обход города Новокузнецка».