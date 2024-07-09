В Кузбассе 17-летняя девушка погибла и еще три человека пострадали в ДТП

В Новокузнецке Кемеровской области 17-летняя девушка погибла и еще три человека пострадали в результате ДТП. Об этом во вторник, 9 июля, сообщатся в Telegram-канале главного управления (ГУ) МВД по региону.

Как отмечается, авария произошла утром в этот день на 4-м км автодороги «Обход города Новокузнецка».

«Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь в направлении Прокопьевска, при повороте направо выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Changan Hunter Plus», — говорится в сообщении.

В результате ДТП 17-летняя пассажирка Honda Civic скончалась от полученных травм. Уточняется, что еще три человека получили повреждения разной степени тяжести.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) и следственно-оперативная группа управления Министерства внутренних дел (УМВД) России по городу Новокузнецку.

Предполагаемого виновника доставили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее, 5 июля, в Верхней Пышме Свердловской области в результате ДТП с автомобилем каршеринга погибла женщина. Водитель и второй пассажир в настоящий момент доставлены в больницу с различной степени травмами. По факту происшествия производится проверка для установления обстоятельств.