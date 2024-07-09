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Политолог указал на опасность для Грузии выстраивания отношений с Западом

Политолог Тарасов: Грузия осознала опасность выстраивания отношений с Западом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Георгий Бекаури
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Грузия поняла, что искать «зонтик безопасности» нужно не в отношениях с Западом, а в диалоге с Москвой. Таким мнением во вторник, 9 июля, с «Известиями» поделился эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Ранее в этот день посол Евросоюза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский сообщил, что процесс интеграции Грузии в ЕС приостановлен. Кроме того, в ЕС приняли решение заморозить €30 млн, которые планировалось направить для минобороны республики.

«Предупреждения и угрозы в адрес Грузии со стороны ЕС раздавались не вчера, они звучат давно. Сначала была ситуация с законопроектом об иноагентах, затем был пакет законодательных изменений о запрете пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Но грузины не отступили, потому что стали осознавать, что политика Запада в отношении Грузии не настроена на сохранение духа равноправного партнерства и сотрудничества, что фактически Грузию превращает во вторую Украину. ЕС призывал Грузию открыть второй фронт, присоединиться к санкциям против РФ, но не предлагал ничего взамен», — сказал Тарасов.

По мнению политолога, Грузия поняла, что выгоднее и безопаснее выстраивать диалог с Россией, а не с Западом.

«Развитие торгово-экономического сотрудничества предоставляет определенные дивиденды грузинской экономике, которые можно зарабатывать на транзитных маршрутах, которые Россия предлагает провести через Грузию по маршруту «Север – Юг». <…> Грузины понимают, что нужно искать «зонтик безопасности» не на Западе, видя как они действуют на Ближнем Востоке, в Европе и так далее, а искать его в силе устойчивого характера, а сила устойчивого характера — это Россия, это Китай, это может быть и арабские страны. Это является гарантом сохранения региональной стабильности, безопасности и создает условия для нормального развития», — заключил он.

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После этого США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. Комментируя это, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в стране никто не боится американских санкций. Премьер страны Ираклий Кобахидзе назвал их оскорбительными. 8 июля в США заявили, что пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в июне заявлял, что объединение закроет путь для Грузии, если та продолжит свою политику. Боррель тогда сообщил, что государства ЕС начали обсуждать возможные меры воздействия на закавказскую республику, если она не сменит курс.

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