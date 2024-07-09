Песков указал на намерение углублять отношения РФ с КНДР в разных сферах
Россия намерена продолжать углублять отношения с КНДР в разных сферах. Об этом во вторник, 9 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию, что делегация военных курсантов из Северной Кореи отправляется в РФ.
«В развитие тех договоренностей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента [России Владимира] Путина в Пхеньян мы намерены и дальше развивать и углублять наши отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей», — сказал он.
При этом Песков не стал комментировать цели визита.
Ранее в этот день Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что делегация КНДР в составе представителей Военного университета имени Ким Ир Сена посетит РФ.
18–19 июня Путин находился с госвизитом в Северной Корее, где провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам визита был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников. Путин подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы строится на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств.
Также российский лидер заявил, что не видит необходимости привлекать солдат из Северной Кореи для участия в украинском конфликте. Глава государства выразил признательность КНДР за взвешенную позицию по ситуации на данном направлении.