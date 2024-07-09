Корвет ТОФ «Совершенный» провел в Филиппинском море тренировки с флотом КНР

Корвет «Совершенный» Тихооокеанского флота (ТОФ) России провел совместные учения с кораблями Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Филиппинском море. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

«Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота совместно с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в составе эсминца «Иньчуань», фрегата «Хэншуй» и универсального транспорта снабжения «Вэйшаньху» провел тренировки по досмотру подозрительного судна в ходе совместного военно-морского патрулирования в акватории Филиппинского моря», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в ходе эпизода по досмотру подозрительного судна военные моряки России и Китая отработали порядок совместных действий групп досмотра.

Накануне, 8 июля, корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий» отправились на выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). При выходе экипажи кораблей отработали приготовление к бою и походу, а также отражение атак беспилотников условного противника. В АТР эти суда проведут ряд тренировок.

До этого, 28 июня, суда ТОФ завершили двусторонние учения в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей. Тренировками руководил адмирал Виктор Лиина. Силы ТОФ за время практической работы в рамках этих учений выполнили свыше 800 боевых упражнений. Около 650 из этих тренировок проводились с практическим применением оружия.