На Тихоокеанском флоте завершились двусторонние учения

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) подошли к концу длившиеся 10 дней двусторонние учения, проводившиеся в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под руководством адмирала Виктора Лиины. Об этом 28 июня сообщает отдел информационного обеспечения ТОФ.

Как отметили представители ведомства, учения происходили между Приморской флотилией Тихоокеанского флота и Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке РФ (ОКВС).

На их заключительном этапе силы ОКВС попытались десантироваться на острова Курильской гряды. В то же время корабельные тактические группы Приморской флотилии разнородных сил ТОФ не дали противоборствующей стороне реализовать свои планы.

Кроме того, для отработки разведывательных мероприятий командование Приморской флотилии использовало самолеты морской авиации ТОФ. Артиллерийский огонь по мишеням, которые имитирует десантный отряд противника, велся с помощью надводных кораблей.

«В двустороннем учении было задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ, подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», ― отметили в ведомстве.

Всего за время практических действий в море силы Тихоокеанского флота выполнили более 800 боевых упражнений, из которых порядка 650 были проведены с практическим применением оружия.

Ранее, 26 июня, на Камчатке расчеты ТОФ отработали нанесение ракетного удара по условному противнику. Мобильные пусковые установки были развернуты в указанных районах с заранее оборудованными позициями. Ракетчики в установленные нормативные сроки подготовили комплексы к применению, а затем выполнили электронные пуски ракет «Оникс» по целям, имитирующим десантный отряд условного противника.

21 июня в Минобороны сообщили, что БРК «Бал» в рамках учения Тихоокеанского флота выполнят электронные пуски ракет. Расчеты совершили марш по пересеченной местности и отработали нормативы приведения пусковых установок в готовность к применению ракетного оружия и организацию маскировки машин.