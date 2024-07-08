Корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий» вышли в море для выполнения задач в водах АТР

Корветы «Резкий» и «Громкий» Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ отправились выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе ТОФ.

«При выходе из главной базы флота экипажи кораблей отработали экстренное приготовление к бою и походу, а при прохождении узкости провели тренировку по отражению налета БПЛА условного противника. Накануне в заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолет Ка-27ПС морской авиации ТОФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суда проведут ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подлодок условного противника. В пресс-службе уточнили, что корветы разработают совместные алгоритмы действий по противовоздушной противодиверсионной и противовоздушной обороне на воде.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что на Тихоокеанском флоте завершились двусторонние учения, проводившиеся в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под руководством адмирала Виктора Лиины. Всего за время практических действий в море силы Тихоокеанского флота выполнили более 800 боевых упражнений, из которых порядка 650 были проведены с практическим применением оружия.