Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия не рассматривает возможность вернуться в Совет Европы
Мир
Си Цзиньпин провел встречу с премьер-министром Венгрии
Мир
Созданный Орбаном альянс может получить статус фракции в Европарламенте
Мир
Макрон призвал к осторожности в анализе результатов парламентских выборов
Мир
Во Франции огласили итоги парламентских выборов
Экономика
ЦБ запустит рейтинговый репозиторий 8 июля
Армия
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в зоне СВО
Армия
Корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий» вышли в море для выполнения задач в водах АТР
Мир
В НАТО заявили об отсутствии обещания Украине членства в альянсе через 10 лет
Общество
Гражданам дадут бесплатное жилье при его потере в ЧС
Армия
Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил пикап с живой силой ВСУ в зоне СВО
Мир
МИД Нидерландов выразил разочарование реакцией РФ на решение поставок F-16 ВСУ
Мир
Финский профессор назвал вхождение страны в НАТО глупейшим шагом властей
Мир
Премьер-министр Британии заявил о планах освободить 40 тыс. заключенных
Общество
В Забайкалье задержан сторонник террористов за подрывную деятельность против РФ
Мир
Пушков назвал бунтом визит Орбана в Москву
Мир
В Берлине задержаны 54 человека из-за беспорядков на фоне матча Евро-2024

Корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий» вышли в море для выполнения задач в водах АТР

Корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий» отправились выполнять задачи в АТР
0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корветы «Резкий» и «Громкий» Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ отправились выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе ТОФ.

«При выходе из главной базы флота экипажи кораблей отработали экстренное приготовление к бою и походу, а при прохождении узкости провели тренировку по отражению налета БПЛА условного противника. Накануне в заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолет Ка-27ПС морской авиации ТОФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суда проведут ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подлодок условного противника. В пресс-службе уточнили, что корветы разработают совместные алгоритмы действий по противовоздушной противодиверсионной и противовоздушной обороне на воде.

Дробный выстрел: флотские сигнальщики будут бороться с дронами
ВМФ доработал корабельное расписание по борьбе с воздушными и надводными беспилотниками

Ранее, 28 июня, сообщалось, что на Тихоокеанском флоте завершились двусторонние учения, проводившиеся в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под руководством адмирала Виктора Лиины. Всего за время практических действий в море силы Тихоокеанского флота выполнили более 800 боевых упражнений, из которых порядка 650 были проведены с практическим применением оружия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024