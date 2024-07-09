Стоматолог дала рекомендации по снижению чувствительности эмали зубов

При чувствительной эмали зубов кислые, сладкие, слишком горячие или холодные блюда могут вызывать неприятные и болезненные ощущения, интенсивность которых можно снизить, рассказала 9 июля кандидат медицинских наук, стоматолог, основатель центров инновационной стоматологии Regale в Москве Лилия Кузьменкова.

Кроме того что из рациона рекомендуется исключить слишком горячие, холодные, кислые и сладкие продукты и напитки, врач предлагает употреблять больше молочных продуктов, зеленых листовых овощей, орехов, рыбу, яйца, грибы, которые содержат витамин D, укрепляющий зубную эмаль, отметила она в беседе с радио Sputnik.

Во время ухода за полостью рта следует помнить об особенностях эмали: использовать мягкую зубную щетку, избегать чрезмерного давления при чистке.

«Чистите круговыми движениями, чтобы минимизировать износ эмали и травмирование десен. Не забывайте о зубной нити и ирригаторе, поддерживайте общее здоровье организма и полости рта. Регулярные визиты к стоматологу помогут выявить и устранить причины чувствительности, такие как кариес или болезни десен», — пояснила Кузьменкова.

Она добавила, что при внезапной боли следует прополоскать полость рта теплой водой, чтобы смыть кислоту с эмали — это поможет снять раздражение, резюмировала стоматолог.

7 июля стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской «Стоматологии взаимоотношений» Dr. Blumkin Игорь Блюмкин рассказал о том, что неправильный уход за полостью рта может повлечь негативные последствия для здоровья, однако часто это происходит из-за распространенности заблуждений о правильной гигиене зубов.

30 июня главный врач Немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов сообщил, что постоянный стресс может вести к «кортизоловому ожирению», что негативно влияет на состояние полости рта. Кортизол может приводить к тому, что человек в стрессе начинает много есть. При этом потребляется не полезный белок, а сладкая и жирная пища.