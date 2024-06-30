Врач-пародонтолог рассказал о влиянии стресса на здоровье зубов

Постоянный стресс может вести к «кортизоловому ожирению», что негативно влияет на состояние полости рта. Об этом в воскресенье, 30 июня, рассказал главный врач Немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

По его словам, организм человека в стрессовой ситуации начинает выработку трех гормонов: адреналина, норадреналина и кортизола. Именно кортизол может приводить к тому, что человек в стрессе начинает много есть. При этом потребляется не полезный белок, а сладкая и жирная пища.

«Между тем чем больше мы потребляем углеводов, тем хуже состояние полости рта. Быстрые углеводы из сладостей, мучного и макарон начинают усваиваться еще в полости рта, при этом они обеспечивают питанием патогенную микрофлору, в том числе бактерии, которые выделяют кислоты, разрушающие эмаль зубов и ткани десен. Так и получается, что заедание стресса может приводить к кариесу, его осложнениям (пульпиту, например) и воспалительным заболеваниям мягких тканей полости рта», — рассказал врач «Газете.Ru».

Эксперт добавил, что, находясь в состоянии сильного или хронического стресса, человек может буквально начать скрежетать зубами во сне. Это явление получило название бруксизм, в результате него возникает патологическая стираемость зубов.

«Они [челюсти] так сильно сокращаются, что прижимают нижнюю челюсть к верхней, а из-за движений мышц зубы начинают тереться друг о друга», — добавил он.

В мае врач-стоматолог Виктория Шелудкова предупредила о риске вывихнуть зуб при пережевывании твердой пищи. Вывих может быть неполным, при котором наблюдается подвижность зуба, смещение его в сторону. Также вывих бывает полным, когда зуб в лунке отсутствует, а человек ощущает сильную боль.