Диетолог рассказала о вреде употребления мюсли на завтрак

Мюсли — это продукт промышленного производства, который в первую очередь отличается повышенной калорийностью, а также рядом других недостатков. Об этом 9 июля заявила врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева в интервью «Газете.Ru».

«На 100 г продукта от 320 до 470 ккал, что сравнимо с высококалорийными сладостями и десертами. Соответственно, людям, склонным к избыточному весу, диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой системы, такие продукты лучше не употреблять», — отметила эксперт.

Помимо этого, мюсли содержат не только растительное масло, но во многих случаях тугоплавкие масла, например, пальмовое. Этот продукт действует как усилитель вкуса, который в свою очередь повышает калорийность блюда. Также в мюсли добавляют сахар, напрямую отражающийся на гликемическом индексе.

Несмотря на калорийность, мюсли и обработанные хлопья бедны на полезные вещества. По словам эксперта, после обработки злака продукт обретает более нежную текстуру и насущенный вкус, лишается таких питательных элекментов, как клетчатка, витамины группы В и минералы.

В связи с этим многие производители добавляют в мюсли синтетические витамины и минеральные вещества для повышения пищевой ценности продукта.

«Таким образом, мюсли и хлопья являются далеко не лучшим вариантом завтрака, обладая высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью, что в современных реалиях малоподвижного образа жизни повышает риски развития заболеваний и проблем с весом, начиная с детского возраста», — заключила Михалева.

Ранее, 13 февраля, врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Губкина рассказала, что сахар может содержаться даже в продуктах, которые считаются полезными, причем в больших количествах. Как отметила доктор, источником скрытого сахара являются готовые завтраки — каши быстрого приготовления, мюсли или хлопья. Заменить их можно цельнозерновой кашей с сухофруктами.