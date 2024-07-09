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Аналитик указал на отсутствие у НАТО реальных планов принимать Украину в состав

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне не даст Украине конкретного плана по вступлению в альянс, поскольку членство этой страны в НАТО нежелательно, хотя напрямую об этом заявить никто не решается. Такое мнение высказал политический аналитик, бывший советник конгресса США Джеймс Джатрас в беседе с «Известиями» во вторник, 9 июля.

«Любое рациональное обсуждение будущего конфликта на Украине зависит от того, насколько ясно будет сказано, что Украина, если она продолжит свое существование, никогда не станет членом НАТО, и, очевидно, никто на саммите в Вашингтоне не будет готов сказать об этом», — заявил политик.

По мнению Джатраса, речь на саммите будет идти о поддержке Украины, но дальше выделения очередных миллиардов дело не уйдет. Политик подчеркнул, что цель этого саммита, как и всех остальных, заключается в напоминании о превосходстве альянса. Однако всё это лишь разговоры.

«Они понимают, что реального консенсуса по поводу конкретных шагов по продвижению Украины в НАТО нет. Они, например, не дадут им того, что они называют планом действий по вступлению в НАТО. Они не дадут им график вступления в НАТО», — заявил аналитик.

Вместо решения вопроса страны ― участницы альянса будут искать новые пути поддержки Украины, не доходя до самой сути саммита.

«Они будут пытаться придумать какие-то упорядоченные механизмы для предоставления Украине большей военной помощи. Они будут говорить о каких-то цифрах, о том, сколько миллиардов долларов или миллиардов евро они дадут Украине, и делать это как можно более благожелательно, не продвигаясь на самом деле к членству Украины в НАТО», ― добавил Джатрас.

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5 июля представитель администрации США высокого ранга на онлайн-брифинге заявил, что правительство США планирует объявить о новых мерах укрепления противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Ранее в этот день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО станут поставки оружия Украине. Он также отметил, что страны НАТО согласуют новый пакет поддержки Украины, ожидается подготовка двусторонних договоров по безопасности между странами блока и украинской стороной. Столтенберг также заявил, что Украина войдет в альянс к 2034 году.

Тогда же политолог Александр Асафов назвал вероятность распада НАТО низкой, несмотря на заявления ряда западных политиков относительно членства их стран в альянсе. Эксперт отметил, что сохранить участие в блоке выгодно как США, так и другим государствам, поскольку это рынок сбыта оружия и механизм для защиты в международных конфликтах. Экс-президент США Дональд Трамп, который сейчас является кандидатом от Республиканской партии на пост американского лидера на выборах 2024 года, тоже вряд ли исполнит свои угрозы о выходе Вашингтона из альянса в случае своего возвращения в Белый дом.

4 апреля бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал «Известиям», что сейчас у НАТО уже нет никакой законной функции, блок лишь способствует достижению целей национальной безопасности и внешней политики США, смысл существования этого альянса сводится к его расширению.

Бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет еще 11 марта в разговоре с «Известиями» предположил, что роль НАТО на мировой арене будет всё более ослабевать, организация потеряет свою значимость и мир скоро увидит, как она распадется. Блок из оборонительного объединения превратился в инструмент наступательной асимметричной войны, но у некоторых стран-членов при этом нет военного потенциала.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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