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По меньшей мере четыре человека погибли из-за урагана «Берил» в Техасе

CNN: по меньшей мере четыре человека погибли из-за урагана «Берил» в Техасе
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
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Число погибших в результате обрушившегося на штат Техас урагана «Берил» возросло до четырех, сообщает 8 июля телеканал CNN со ссылкой на местных чиновников.

По словам мэра Хьюстона Джона Уитмайра, в городе погибли как минимум двое местных жителей, один из которых стал жертвой пожара из-за, предположительно, удара молнии. Второй погибший ― сотрудник полиции Хьюстона, добавил глава города.

Еще два человека стали жертвами природного катаклизма в округе Харрис. Опубликованный четвертым полицейским участком округа Харрис в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещена) пост гласит, что одной из жертв стала 74-летняя женщина, на чей дом упало дерево.

Аналогичный инцидент унес жизнь 53-летнего мужчины, отметили правоохранители.

«Берил» ― ураган первой категории, наибольший удар которого пришелся на побережье в заливе Матагорда в районе Хьюстона. По информации Национального центра США по отслеживанию ураганов (NHC), порывы ветра в Техасе достигают 130 км/ч. Сильный ветер сопровождается ливневыми дождями, штормовыми нагонами и торнадо.

Согласно прогнозам синоптиков, передает CNN, стихийное бедствие будет ослабевать в течение суток и к утру 9 июля в виде ливневых дождей с порывистым ветром переместится в штат Арканзас.

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Утром 8 июля сообщалось, что в Техасе отменены 1 354 авиарейсов, еще 773 ― задержаны. Также в штате прекратили работу и крупнейшие порты. Федеральное управление гражданской авиации США, в свою очередь, еще 5 июля предупредило о грозах, которые могут повлиять на поездки по всей стране.

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