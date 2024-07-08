Американские авиакомпании отменили более 1,3 тыс. рейсов из-за урагана

Ураган Берил, обрушившийся на штат Техас, значительно усилился, что вызвало по состоянию на утро 8 июля отмену 1354 рейсов и задержку 773. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на сайт отслеживания рейсов FlightAware.

Отмечается, что компания United Airlines отменила больше всего рейсов — 405, Southwest Airlines — 268. Там заявили, что следят за ситуацией. Авиакомпания заблаговременно скорректировала расписание полетов 8 июля в Хьюстоне и на юге Техаса.

Прекратили работу и крупнейшие порты Техаса. Федеральное управление гражданской авиации США, в свою очередь, еще 5 июля предупредило о грозах, которые могут повлиять на поездки по всей стране.

В мае на Соединенные Штаты обрушились грозы и торнадо. Это привело к гибели как минимум 21 человека. Жертвами непогоды стали жители центральных регионов, включая Арканзас, Кентукки, Техас и Оклахому. Среди погибших числятся четверо детей. Штормы превратили здания в груды обломков, повредили автомобили и обрушили линии электропередачи.