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Наиболее крупные активы украинских олигархов пополнили бюджет Крыма

Константинов: украинских олигархов лишили наиболее крупных активов в Крыму
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В собственность Республики Крым перешли наиболее крупные активы, ранее принадлежавшие украинским олигархам, рассказал 9 июля глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Наиболее крупные, видные предприятия уже находятся в собственности республики или российских инвесторов. Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия. Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Константинов ранее сообщал о пополнении бюджета республики на более чем 2,1 млрд рублей, вырученных от продажи национализированных активов украинских олигархов.

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Решение о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, которые связаны с киевским режимом и враждебно настроены к России, принял парламент Крыма осенью 2022 года. Работу по выявлению активов ведет антитеррористическая комиссия.

12 июня глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о национализации активов экс-премьера Украины Арсения Яценюка и других украинских политиков и олигархов. Также были национализированы активы украинской певицы, победительницы конкурса «Евровидения»-2016 Сусаны Джамаладиновой, известной как Джамала.

Тогда же Константинов сообщил о национализации в Крыму квартиры украинского олигарха и политика Виталия Хомутынника, соратника президента Украины Владимира Зеленского. Она расположена в поселке Ливадия под Ялтой.

18 декабря 2023 года сообщалось, что в Крыму национализировали около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества, которые принадлежали 77 украинским юридическим и физическим лицам.

30 октября сообщалось, что квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой была продана на аукционе за 44,3 млн рублей. Ранее недвижимость принадлежала жене украинского президента Елене. В конце марта 2022 года Константинов заявил, что недвижимость включена в список подлежащего национализации имущества.

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