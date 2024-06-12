В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского

Квартира украинского олигарха и политика Виталия Хомутынника, соратника президента Украины Владимира Зеленского, расположенная в поселке Ливадия под Ялтой, была национализирована. Об этом заявил 12 июня председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Последним решением национализирована квартира и ряд других объектов, оформленных на родственников Хомутынника», ― заявил глава республиканского парламента в беседе с «РИА Новости».

Как отметил собеседник, жилье олигарха расположено в том же доме, где находилась ранее национализированная квартира украинского лидера.

Константинов указал, что работа по выявлению имущества недружественных России лиц будет продолжена.

Ранее, 26 марта, Константинов сообщил, что в Крыму примут новые решения по национализации активов украинских олигархов. Он напомнил, что парламент в Крыму с осени 2022 года принял ряд решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

18 декабря 2023 года сообщалось, что в Крыму национализировали около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества, которые принадлежали 77 украинским юридическим и физическим лицам.

30 октября сообщалось, что квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой была продана на аукционе за 44,3 млн рублей. Ранее недвижимость принадлежала жене украинского президента Елене. В конце марта 2022 года Константинов заявил, что недвижимость включена в список подлежащего национализации имущества.

В феврале 2023 года Константинов заявил, что активы украинских политиков и олигархов, национализированные в Крыму, оцениваются в миллиарды рублей. Тогда же Константинов сообщил, что депутаты приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов. В перечень включено около 500 объектов.