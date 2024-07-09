Самолет United Airlines потерял колесо во время взлета

У самолета авиакомпании United Airlines сломалось колесо основной стойки шасси при взлете из Лос-Анджелеса, спустя всего несколько месяцев после аналогичного инцидента с участием самолета компании Boeing. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает агентство Reuters.

Как утверждается в заявлении перевозчика, которое есть в распоряжении агентства, самолет смог успешно приземлиться в Денвере после потери одного колеса при взлете. На борту воздушного судна находилось 174 пассажиров и семь членов экипажа. В United уточнили, что сообщений о пострадавших на самолете или на земле не поступало.

Самолет, с которым произошел инцидент, был Boeing 757-200. В марте самолет аналогичной модели уже терял шину в воздухе после взлета из Сан-Франциско.

Компания проводит расследование инцидента.

Ранее в этот день сообщалось, что компания Boeing призналась в мошенничестве и должна будет выплатить штраф в $243 млн в связи с двумя авиакатастрофами в 2018 и 2019 годах. Также это может повлиять на будущее компании: теперь их крупные сделки с NASA и Пентагоном оказались под вопросом.

В апреле пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlySafair потерял колесо при взлете в аэропорту Йоханнесбурга. В результате случившегося Boeing был вынужден вернуться в аэропорт.

Лайнеры Boeing 737 MAX не единожды попадали в авиационные инциденты. Например, 5 января самолет авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Портленда, совершив аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу заглушки двери. На следующий день федеральное управление гражданской авиации США сообщило о приостановке эксплуатации некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9. Это решение затронуло 171 самолет.