Железнодорожники рассказали об обслуживании локомотивов в депо, откуда начинался БАМ

В депо «Тында-Северная», откуда начиналось строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ), продолжают обслуживать локомотивы. Об этом 8 июля рассказали «Известиям» железнодорожники.

Работоспособность техники поддерживают почти 4 тыс. человек. В депо на техническое обслуживание железнодорожные тягачи заходят каждые 15 тыс. км. Специалисты готовят к рейсу и проводят плановый ремонт.

В ближайшее время в депо расширят технологическую базу и объекты инфраструктуры. Первостепенной задачей остается привлечение новых специалистов. Для этого улучшают условия труда.

«С начала года произвели текущий ремонт душевых, гардеробных, произвели ремонт комнат приема пищи. Эта работа у нас распространилась и на остальные пять депо Дальневосточного филиала», — рассказал директор филиала «Дальневосточный» ООО «Локотех-сервис» Олег Балакин.

Одно из главных новшеств – трехсекционный тепловоз 3ТЭ28. Локомотивы нового поколения поехали по БАМу в январе. 21 тепловоз доставляет сверхтяжелые составы в порты Хабаровского края.

«Мы начали эксплуатацию в суровых условиях, зимой, когда температура на некоторых участках БАМа достигала минус 50 градусов. Пока отзывы положительные. Тепловоз очень хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации», — сказал Дмитрий Пегов, начальник дирекции тяги ОАО «РЖД».

Обновление подвижного состава для увеличения объема грузоперевозок на БАМе — важнейшая задача. В последние годы Байкало-Амурская магистраль переживает новый этап развития: появляются модернизированные станции, мосты и тоннели, строители тянут вторую нитку путей. Вкладываться в развитие важнейшего транспортно-логистического узла готовы и в Хабаровском крае.

«Если сейчас возможность перевалки — около 85 млн т, то до конца года она превысит 100 млн т. К 2030 году она будет 230 млн т. Мы будем вывозить в страны Юго-Восточной Азии, и страны Азиатско-Тихоокеанского региона заинтересованы в том, чтобы по нашей железной дороге отправлять грузы и сюда, и в центральную часть России», — отметил врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Строить БАМ к берегам Байкала и Амура стекались тысячи комсомольцев со всего Советского Союза. Дорога стала реальностью за 12 лет. Тысячи километров путей проходят через 11 крупных рек и семь горных хребтов, при этом большая часть лежит в зоне вечной мерзлоты.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин поздравил участников праздника в честь 50-летия с начала строительства БАМа. Он отметил, что магистраль дала жизнь новым городам и поселкам, помогла России открыть перспективы развития экономики страны и создать транспортный маршрут для всей Евразии.