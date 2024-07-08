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Путин поздравил участников праздника в честь 50-летия БАМа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин поздравил участников праздника в честь 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля 8 июля.

«Поздравляю вас с большой знаменательной датой — 50-летием начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали», — говорится в сообщении.

Он напомнил, что полвека назад строительство БАМа объединило «сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников». Путин отметил, что магистраль дала жизнь новым городам и поселкам.

«Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока», — отметил президент.

Он напомнил, что БАМ помог открыть для России перспективы в развитии экономики страны и обеспечить транспортный маршрут для всей Евразии.

«Желаю ветеранам-бамовцам, нынешнему поколению железнодорожников и строителей успехов и всего наилучшего», — добавил Путин.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Амурской области прошло торжественное мероприятие в честь 50-летия БАМа. В мероприятии приняли участие жители города, сами строители магистрали, а также врио Хабаровского края Дмитрий Демешин. Также начальник управления молодежно-семейной политики, физической культуры и спорта администрации города Тында Ирина Мудренко рассказала, что в честь 50-летия БАМа правительство Москвы подарило городу в Амурской области стадион.

7 июня президент России Владимир Путин назвал развитие Восточного полигона железных дорог, в который входят объекты БАМа, одной из главных задач государства. Он подчеркнул, что к 2030 году провозная способность Восточного железнодорожного полигона должна вырасти до 210 млн т, а к 2032-му — до 270 млн т.

В начале мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило третий этап модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей до 2035 года. Распоряжение об этом было подписано 20 апреля. Общая стоимость работ составит 3,7 трлн рублей.

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