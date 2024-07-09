Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Происшествия
Губернатор Гладков сообщил об одном погибшем в результате атаки ВСУ на Белгород
Мир
США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России
Общество
В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах
Мир
В Сицилии из-за засухи может исчезнуть единственное природное озеро
Экономика
Выдачи льготной ипотеки за июнь выросли в полтора раза
Спорт
Легкоатлет Чермошанский сломал ногу после победы на Кубке России
Мир
Самолет United Airlines потерял колесо во время взлета
Мир
В офисе Зеленского сообщили о возможной передаче эскадрильи МиГ-29 Польшей Украине
Армия
Артиллеристы ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать позиции российских военных
Общество
Суд арестовал третьего фигуранта по делу о нападении на сотрудницу «Матч ТВ»
Мир
СМИ сообщили о планах НАТО по спасению интернета в случае атак на кабели
Армия
Мишустин поручил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище
Общество
Остаток материнского капитала смогут получить более 730 тыс. семей
Мир
Болгарские СМИ сообщили о задержании главы движения «Русофилы»
Мир
В Совфеде ответили на условие Зеленского по посредникам в мирных переговорах
Мир
Политолог предрек последствия для Орбана в ЕС за переговоры с Путиным
Сюжет:

10 июля — Самсон Сеногной: что это за праздник и как его отмечали в старину

Народный праздник Самсон Сеногной отмечается 10 июля
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Церковь 10 июля вспоминает преподобного Сампсона Странноприимца, прославившегося многими добродетелями. В народе его именовали Самсон Сеногной, так как в эту пору часто шли дожди, из-за чего сено намокало и начинало гнить. В 2024 году дата выпадает на среду. «Известия» рассказывают, как отмечали праздник в старину и какие приметы с ним связаны.

Самсон Сеногной в 2024 году — история праздника

Святой Сампсон жил на рубеже V–VI веков в Риме. Он происходил из знатной христианской семьи, получил хорошее образование, а позднее занялся врачевательством. Всю свою жизнь преподобный посвятил лечению бедняков. Несмотря на то что его родители были обеспеченными людьми, юноша не стремился к богатству.

После смерти близких Сампсон раздал наследство нищим и поселился недалеко от Константинополя. Там он принимал больных и странников, не беря с них никакой платы. Согласно преданию, однажды ему довелось излечить самого императора Юстиниана I. В благодарность правитель предлагал целителю много золота и серебра, но тот вместо денег попросил построить странноприимный дом и больницу.

Свое служение преподобный продолжал до самой смерти, совершив немало богоугодных дел. Ныне он почитается как святой в Восточном христианстве. Сампсону Странноприимцу молятся об избавлении от болезней и помощи в любой трудной жизненной ситуации.

Названы пять мест в России, где можно погрузиться в деревенский быт

Самсон Сеногной в 2024 году — обычаи и приметы

На Руси день памяти святого приходился на разгар летнего сенокоса. В это время нередко случались проливные дожди и ураганы, которые приводили к порче сена, которым с конца осени до начала следующего лета питался домашний скот. В народе говорили: если сено зелено — будет на столе каша черная (гречневая), если сено черно — будет каша белая (пшеничная).

Чтобы сохранить сено, крестьяне до вечера трудились в поле. Работали и взрослые, и дети. С утра посещали церковь и молились преподобному Сампсону, прося его послать солнечную погоду. В некоторых регионах в праздник к церквям приводили лошадей. Животных окропляли святой водой перед тем, как повторно распахивать поля.

По погоде в Самсонов день определяли, что ждать в будущем. Так, если с утра крапал дождь, это предвещало, что сыро будет до самого бабьего лета. Зато ясная погода сулила безоблачное небо вплоть до осени.

Пойдем копать картошку: сельский туризм в России набирает обороты
Из-за роста цен на турпоездки по привычным направлениям вкупе с геополитической напряженностью сельский туризм может стать главным хитом этого года

Самсон Сеногной в 2024 году — что можно и нельзя делать

На Самсона Сеногноя нельзя злиться и обижаться на близких. Все ссоры лучше уладить до праздника, иначе разногласия затянутся надолго. В отношениях с другими людьми важно проявлять щедрость и доброту. Раньше было принято приглашать к себе гостей, угощая их различными блюдами, и помогать нуждающимся. Наши предки верили, что чем больше отдашь другим, тем больше добра вернется в будущем.

А вот для романтических признаний и помолвок день не самый подходящий. Существует большой риск быть отвергнутым. Также не рекомендуется отправляться в дальнюю поездку, поскольку в пути могут случиться непредвиденные обстоятельства, из-за которых придется отменить путешествие.

Днем ранее на Руси праздновали Давида Земляничника. «Известия» рассказали об истории, традициях и запретах этого дня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024