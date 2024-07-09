10 июля — Самсон Сеногной: что это за праздник и как его отмечали в старину

Церковь 10 июля вспоминает преподобного Сампсона Странноприимца, прославившегося многими добродетелями. В народе его именовали Самсон Сеногной, так как в эту пору часто шли дожди, из-за чего сено намокало и начинало гнить. В 2024 году дата выпадает на среду. «Известия» рассказывают, как отмечали праздник в старину и какие приметы с ним связаны.

Самсон Сеногной в 2024 году — история праздника

Святой Сампсон жил на рубеже V–VI веков в Риме. Он происходил из знатной христианской семьи, получил хорошее образование, а позднее занялся врачевательством. Всю свою жизнь преподобный посвятил лечению бедняков. Несмотря на то что его родители были обеспеченными людьми, юноша не стремился к богатству.

После смерти близких Сампсон раздал наследство нищим и поселился недалеко от Константинополя. Там он принимал больных и странников, не беря с них никакой платы. Согласно преданию, однажды ему довелось излечить самого императора Юстиниана I. В благодарность правитель предлагал целителю много золота и серебра, но тот вместо денег попросил построить странноприимный дом и больницу.

Свое служение преподобный продолжал до самой смерти, совершив немало богоугодных дел. Ныне он почитается как святой в Восточном христианстве. Сампсону Странноприимцу молятся об избавлении от болезней и помощи в любой трудной жизненной ситуации.

Самсон Сеногной в 2024 году — обычаи и приметы

На Руси день памяти святого приходился на разгар летнего сенокоса. В это время нередко случались проливные дожди и ураганы, которые приводили к порче сена, которым с конца осени до начала следующего лета питался домашний скот. В народе говорили: если сено зелено — будет на столе каша черная (гречневая), если сено черно — будет каша белая (пшеничная).

Чтобы сохранить сено, крестьяне до вечера трудились в поле. Работали и взрослые, и дети. С утра посещали церковь и молились преподобному Сампсону, прося его послать солнечную погоду. В некоторых регионах в праздник к церквям приводили лошадей. Животных окропляли святой водой перед тем, как повторно распахивать поля.

По погоде в Самсонов день определяли, что ждать в будущем. Так, если с утра крапал дождь, это предвещало, что сыро будет до самого бабьего лета. Зато ясная погода сулила безоблачное небо вплоть до осени.

Самсон Сеногной в 2024 году — что можно и нельзя делать

На Самсона Сеногноя нельзя злиться и обижаться на близких. Все ссоры лучше уладить до праздника, иначе разногласия затянутся надолго. В отношениях с другими людьми важно проявлять щедрость и доброту. Раньше было принято приглашать к себе гостей, угощая их различными блюдами, и помогать нуждающимся. Наши предки верили, что чем больше отдашь другим, тем больше добра вернется в будущем.

А вот для романтических признаний и помолвок день не самый подходящий. Существует большой риск быть отвергнутым. Также не рекомендуется отправляться в дальнюю поездку, поскольку в пути могут случиться непредвиденные обстоятельства, из-за которых придется отменить путешествие.

Днем ранее на Руси праздновали Давида Земляничника. «Известия» рассказали об истории, традициях и запретах этого дня.