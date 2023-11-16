Названы пять мест в России, где можно погрузиться в деревенский быт

Экскурсия в этнодеревню — это отличный формат отдыха для всех, кто устал от ритма больших городов, пробок и офисов. За короткое время пребывания в таком месте можно ощутить умиротворение и по-настоящему перезагрузиться. Списком деревенских комплексов в разных регионах России поделился с «Известиями» 16 ноября сервис бронирования МТС Travel.

«Мандроги», Ленинградская область

«Мандроги» — это музей под открытым небом с деревянными избами, перевезенными сюда со всех уголков Русского Севера. Он расположен в 260 км от Санкт-Петербурга и в 220 км от Петрозаводска. В домах работают выставки и ремесленные мастерские. Гости могут попробовать себя в роли кузнеца, поработать на гончарном круге, сделать куклу «Желанницу» или поиграть на деревянных ложках.

Есть и по-настоящему уникальная программа — «Погружение в XIX век». Ее участники одеваются в костюмы позапрошлого века, колют дрова, готовят блюда в русской печи, парятся в бане «по-черному» и учатся обходиться без гаджетов. Есть и менее экстремальный вариант отдыха — можно забронировать номер в гостинице на территории или арендовать один из восьми домов.

В «Мандрогах» также есть много возможностей для отдыха на природе: прогулки по хвойному лесу, рыбалка, катание верхом, летом и осенью — сбор ягод и грибов. На территории есть ресторан, специализирующийся на русской кухне. В меню — царская уха, сытная похлебка с лесными грибами, боярские блины с красной икрой, фирменные пирожки с ягодами. Завершить насыщенный день приятнее всего будет в бане, посещение которой можно дополнить купанием в молодильном чане. Воду в нем нагревают до 40 градусов, добавляя в неё веники из дуба, березы, пихты, крапивы.

По данным МТС Travel, будущей зимой забронировать проживание в «Мандрогах» можно в среднем за 6 200 рублей на двоих в сутки.

«Тальцы», Иркутская область

В коллекции архитектурно-этнографического музея «Тальцы» более 20 тыс. экспонатов. На территории есть церковно-приходская школа, усадьбы зажиточных крестьян, казака и псаломщика, фельдшерский пункт, волостное правление. Внутри построек собраны старинные предметы быта. Главные достопримечательности «Тальцов» — это Спасская проезжая башня и Казанская церковь Илимского острога, обе построены в 60–70-х годах XVII века.

В «Тальцах» у туристов есть уникальная возможность посетить тофаларское и эвенкийское стойбища, бурятский улус-летник (поселение), эвенкийское захоронение. На территории комплекса можно познакомиться с жизнью, бытом и верованиями коренных народов Прибайкалья. В усадьбах музея проходят мастер-классы, на которых взрослые и дети создают глиняные игрушки, открытки из бересты, мастерят обрядовых кукол, например «Богатушку» — ей в «Тальцах» обязательно зашивают целебную травку, монету или горстку зерна, чтобы быть богатым и здоровым.

На территории комплекса расположен трактир, в меню которого есть уха по-сибирски, традиционные позы, соленая черемша со сметаной, согревающий сбитень и чай на травах.

Комплекс расположен менее чем в часе езды от центра Иркутска, где будущей зимой проживание в сутки на двоих в среднем стоит порядка 4 800 рублей.

«Витославлицы», Новгородская область

На территории комплекса площадью 33,4 га собрано 38 деревянных построек различного назначения XVI–XX веков. Это крестьянские дома, старинные церкви, бани, амбары и другие сооружения. В числе наиболее древних храмов — церковь Рождества Богородицы. Считается, что она была построена в 1531 году.

Внутри изб размещены любопытные экспозиции. Можно посмотреть, как украшали дома к праздникам новыми половиками, вышитыми полотенцами, лубочными картинками; познакомиться со свадебными традициями и обрядами 70–80-х годов XIX века; узнать о крестьянском быте в зимний период. Всего в избах представлено 18 экспозиций.

В «Витославлицах» можно покататься на лошадях и сделать атмосферные фото. Детям понравится посещение фермы, а также участие в мастер-классах по уходу за животными и седловке коней. Посещение выставок, участие в праздничных гуляниях, неспешные прогулки по берегу озера Мячино, вкусный обед в ресторане «Сытый гусь» с дровяной печью, памятный подарок из сувенирной лавки — впечатлений от визита в «Витославлицы» хватит надолго.

Добраться до музея от Великого Новгорода можно за 10 минут на машине. Средние цены на отели и апартаменты в Великом Новгороде на будущую зиму, по данным МТС Travel, сейчас составляют порядка 6 600 рублей в сутки на двоих.

«Татар Авылы», Татарстан

В этнографическом музее «Татар Авылы» можно погрузиться в сельскую жизнь, в быт и традиции татар. Под открытым небом собраны дома зажиточных крестьян, ремесленников, купцов — с подлинными орудиями труда, мебелью, кухонной утварью XV–XX веков. На территории стоит мечеть, которую татарские мастера создали без единого гвоздя, и мельница — ее построили женщины и подростки во время Великой Отечественной войны. В подворьях работают ремесленные мастерские — кузнечная, гончарная, ткацкая. Посетители могут попробовать что-то смастерить, запрячь лошадь, подоить коз и испечь в печи кыстыбый — пирожок с картофельной начинкой. Записываться на мастер-класс надо заранее.

Детей порадуют высокие татарские качели — таган и контактный зоопарк, где они с удовольствием понаблюдают за курами, утками, козами, индюком. В деревне часто проводят праздники, фольклорные выступления, есть шатры для пикников. Из поездки туристы увозят татарские деликатесы — конскую колбасу кызылык и вяленого гуся. Можно купить и просто фермерские продукты: домашние молоко, сметану, творог. На территории работает кафе татарской кухни.

Этнографический музей находится в 50 км от Казани, где, по данным МТС Travel, цены на проживание будущей зимой в среднем составляют порядка 6 700 рублей в сутки на двоих.

«Ясна», Чувашия

Этнокомплекс «Ясна» создан на месте священной Шоркинской дубравы — чуваши считали ее местом силы. «Ясна» неизменно привлекает туристов, желающих погрузиться в неповторимый колорит чувашского быта и провести время на природе.

В этнокомплексе воссоздана настоящая чувашская деревня, звучат старинные легенды и сказки, растет 400-летний дуб Киреметь. Гости могут остановиться на день или больше в деревянных этнодомиках.

«Ясна» предлагает посетителям экскурсии, тематические туры, недельные программы, мастер-классы. Любителей активного отдыха ждут снегоходные, лыжные, конные прогулки, обливание колодезной водой и зарядка «Здравна». А те, кому хочется более спокойного времяпрепровождения, могут отправиться на рыбалку или чаепитие у костра, а также провести время в парке старинных качелей. Достичь полного расслабления помогает ароматная этнобаня на дровах и посещение любой из спа-программ.

Комплекс предлагает много развлечений для детей, например, интерактивную программу «Путешествие в чувашские легенды и сказки» с состязаниями, игрищами, мастер-классами народных промыслов. А на Новый год комплекс приглашает всех на встречу с Хель Мучи и его внучкой Юр Пике. Чувашский Дед Мороз показывает свою резиденцию, играет на древних музыкальных инструментах, а его внучка учит гостей мастерить новогодние игрушки.

Этнокомплекс «Ясна» расположен в 25 км от Чебоксар, где цены на отели будущей зимой составляют порядка 4 000 рублей в сутки на двоих.

В конце октября стало известно, что самыми популярными горнолыжными курортами россияне называли склоны на Красной Поляне (49%), Шерегеш в Кемеровской области (21%), Белокуриху на Алтае (18%), а также Домбай (17%) и Архыз (16%) на Кавказе.