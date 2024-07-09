Автобусная постановка: осуждены участники скандальной рекламы наркоторговцев

Трех молодых людей, в декабре 2022 года устроивших резонансную рекламную акцию наркошопа на Кутузовскому проспекте Москвы, приговорили к году колонии-поселения , еще одного — к ограничению свободы, следует из приговора, с которым ознакомились «Известия». Подробности расследования инцидента и имена задержанных оставались неизвестны по причине закрытого характера судебного процесса. «Известия» получили доступ к материалам уголовного дела и выяснили, что организатором акции оказался студент МГИМО из прокурорской династии , живущий в 700 м от Кремля и передвигающийся по городу на спортивном BMW. Заказчиками рекламной кампании были люди, «обладающие неограниченными финансами и коррупционными связями», заявил представитель обвинения, выступая в суде. Подробности уголовного дела — в материале «Известий».

Миллион на троих

В вечерний час пик 19 декабря 2022 года черный пассажирский автобус «МАЗ» с рекламой онлайн-площадки, торгующей наркотиками, перегородил Кутузовский проспект в районе Дома правительства. Несколько парней поставили автобус поперек полос движения, разбросали листовки, зажгли фаеры и скрылись. Эвакуаторы освободили проезд только через полчаса. Всё это время любой желающий мог сканировать QR-код, нанесенный на борт автобуса, и ознакомиться с ассортиментом наркошопов.

Правоохранители сработали быстро — арестовали четырех подозреваемых. Но процесс над ними закрыли, так как один из них оказался несовершеннолетним. Всем вменили действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, совершенные из хулиганских побуждений (ст. 267.1 УК).

Фото: соцсети

Слушание в первой инстанции проходило в мировом участке № 207 в декабре 2023 года. Трех молодых людей — 20-летних Абдуджаббора Умарова, Дэниэля Гасанова и 19-летнего Дмитрия Щетинина приговорили к году колонии-поселения, следует из приговора с содержанием которого ознакомились «Известия». Еще один — 19-летний Идрис Худаев, отделался 1 годом и 11 месяцами ограничения свободы — в течение этого периода ему нельзя будет покидать свою квартиру с 22.00 до 6.00 и выезжать за пределы Московской области без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией ФСИН. 18 лет ему исполнилось через три дня после происшествия.

Приговор вступил в силу через полгода — в конце июня 2024 года, после того как Дорогомиловский суд Москвы отклонил апелляцию осужденных.

Согласно материалам дела, неназванный заказчик акции намеревался использовать «не менее двух автобусов» для перекрытия центральных магистралей города. Целью было привлечь внимание СМИ и блогеров к маркетплейсу по продаже наркотиков в даркнете.

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В конце ноября заказчик связался с исполнителями. Среди них оказались трое студентов из подмосковного Домодедово — гражданин Таджикистана Умаров из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Худаев из Московского финансово-юридического университета (МФЮА) и Щетинин из Московского технологического колледжа. По словам источника «Известий», знакомого с делом, именно несовершеннолетний Худаев привлек к участию в акции двух других. Молодым людям пообещали 1 млн рублей на троих.

Неограниченные финансы и связи

Координировать их действия заказчик поручил учащемуся МГИМО Даниэлю Гасанову. Его наняли отдельно, утверждает собеседник «Известий». Именно 19-летний Гасанов посвятил подельников в детали плана и «находится поблизости в момент транспортировки автобуса к месту преступления, а в случае возникновения на пути сотрудников полиции должен был отвлечь внимание», уточняется в материала уголовного дела. Он же снимал фото и видео, подтверждающее выполнение заказа, а затем переслал их заказчикам для дальнейшего распространения.

Исполнителям предоставили заранее купленный автобус «МАЗ» 2011 года выпуска с нанесенной на него рекламой теперь уже широко известной среди наркопотребителей площадки. Он дожидался их в боксе на Бережковской набережной, неподалеку от Парка Победы.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Транспортное средство приобрел некий житель Москвы с именем Улан, имеющий водительское удостоверение категории D, сообщал в свое время Telegram-канал Shot. Заказчик объяснил, что «МАЗ» был нужен якобы «для съемок кино, сюжет которого держится в строгом секрете». Чтобы не привлекать лишнего внимания, мужчина должен был получить денежный перевод, самостоятельно купить автобус и оформить его на себя, объяснили ему таинственные продюсеры. Далее надо было следовать инструкциям: отогнать транспорт на мойку, а затем — в салон на оклейку. В конце концов Улан заподозрил неладное и от сотрудничества отказался. В итоге водителя уговорили хотя бы провести для молодых людей инструктаж по телефону: как заводить автобус и переключать скорости.

По заданию заказчика Худаев, Умаров и Щетинин должны были забрать автобус, выехать на оживленную улицу и расположить его поперек движения. Чтобы перекрытие длилось как можно дольше, исполнителям велели выбросит ключи от автобуса в реку. Для дополнительного привлечения внимания молодые люди должны были зажечь пиротехнику.

Фото: TASS/DPA/Ole Spata

Отмашку Гасанов и его команда получили 19 декабря — в День военной контрразведки. Молодые люди прибыли к гаражному боксу, взяли автобус и вскоре перекрыли Новоарбатский мост прямо напротив Белого дома. Сам Гасанов сопровождал исполнителей на BMW M8 Competition без номеров.

Следствие по делу поручили сотрудникам УВД по ЗАО города Москвы. Умарова, Худаева и Щетинина задержали на следующий день. Однако Никулинский суд отказался избрать обвиняемым меру пресечения даже в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Хотя следствие настаивало, что это необходимо, а неустановленные соучастники преступления, обладают «неограниченными финансовыми возможностями и коррупционными связями в правоохранительных органах». Заместитель Никулинского межрайонного прокурора обжаловал отказ в Мосгорсуде, но безуспешно.

Фото: ТАСС

Гасанова задержали через два дня после акции. В его случае следствие обратилось уже с ходатайством об аресте. Но и в этом полицейским также было отказано. Прокуратура опять обжаловала решение в Мосгорсуде, указав, что Гасанов — «организатор преступления, без которого реализация преступного умысла была бы невозможна». Но Мосгорсуд всё равно занял гуманную позицию. Судьи руководствовались тем, что следователи сами предъявили фигурантам дела лишь обвинение в преступлении небольшой тяжести. Максимальное наказание по ст. 267 УК — два года лишения свободы. Кроме того, все привлеченные к ответственности молодые люди оказались ранее не судимы.

Студент из хорошей семьи

В отличие от исполнителей организатор акции Даниэль Гасанов оказался меньше всего похож на человека, нуждающегося в деньгах. Согласно материалам дела, студент МГИМО зарегистрирован в самом центре Москвы — в квартире родителей в Брюсовом переулке, в 700 м от Кремля. Соседка Гасанова, певица Надежда Бабкина, в интервью «Российской газете» описывала их общий дом так: «Улица вся в мемориальных досках, посвященных великим людям. Дом, в котором я живу, дореволюционный, имеет свою историю. Там жил Есенин, например. Мы соседствуем с художником Александром Шиловым, с Еленой Образцовой, с Владимиром Федосеевым».

Гасанов был трудоустроен менеджером в компании своих родителей. Она управляет семейной недвижимостью, включая обширные торговые площади при жилых комплексах Москвы, следует из материалов арбитражных споров . Помимо этого, у Гасановых есть собственный журнал о бьюти-индустрии, элитный флористический салон и даже благотворительный фонд помощи животным.

Организатор акции оказался выходцем из настоящей прокурорской династии. Его дед Мамед Гасанов — заслуженный фронтовик, после Великой Отечественной войны закончил юрфак и служил в органах юстиции Азербайджанской ССР, был членом президиума Верховного суда республики. Затем, с середины 1970-х до 1991-го, занимал должность замдиректора по учебной работе Высших курсов Прокуратуры СССР.

Фото: РИА Новости/Ростислав Нетисов

Сын Мамеда Гасанова, Рауф, тоже построил прокурорскую карьеру и дослужился до начальника Организационно-контрольного управления прокуратуры Москвы. В 2003 году влиятельный сотрудник покинул надзорное ведомство после 20 лет службы. Произошло это на фоне скандала из-за публикации журналистки «Московского комсомольца» Марины Гридневой — будущего пресс-секретаря генпрокурора Юрия Чайки. Тогда репортер обвинила Гасанова в том, что он ездил по Москве на угнанном в Ганновере автомобиле Audi A8.

Перед в Москве прошла операция по разоблачению группировки силовиков из МВД, ФСБ и прокуратуры, легализовавших угнанные в Германии иномарки в интересах организованной преступности. Рауф Гасанов тогда объяснил, что сам стал жертвой мошенников. После увольнения он добился решения суда, которое признало статьи в «МК» с негативными оценочными суждениями о нем порочащими честь и достоинство. В 2016 году Рауф Гасанов настоял в суде на удалении этих материалов из выдачи в поисковиках.

«Известия» попытались связаться с защитой обвиняемых и родственниками осужденных, но отвечать на звонки или сообщения с вопросами о деле они отказались. Только сестра Даниэля Гасанова, Диана Песковская — победительница конкурсов красоты, модель и частый гость ток-шоу на федеральных каналах — сказала «Известиям», что в курсе приговора, но убеждена — молодой человек не имеет отношения к наркоторговле. Она пообещала связаться с родителями и адвокатами осужденных.

Фото: ТАСС/Сергей Шлеюк

В Дорогомиловском суде и в 207-м мировом участке комментировать дело «Известиям» также отказались, сославшись на закрытый характер процесса. Однако информация о приговоре всё равно просочилась в анонимные медиа, близкие к даркнет-площадкам торговли наркотиками. Не раскрывая подробностей дела, один из специализированных Telegram-каналов упомянул, что исполнители «акции с автобусом отправились по этапу».

— Могли отделаться и административной ответственностью. Преступники всегда на шаг опережают систему, и адекватные инструменты для борьбы с такой рекламой только вырабатываются, — объяснил «Известиям» один из бывших сотрудников Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

Экс-начальник следственных отделов ФСКН и МВД Сергей Пелих, расследовавший дела о международном наркотрафике, в беседе с «Известиями» подчеркнул, что маркетплейс, заказавший акцию, появился в 2022 году после краха Hydra — предыдущего монополиста этого рынка. Ресурс, сменивший его, стал широко известен прежде всего своими дерзкими рекламными акциями. Ведь перекрытием Кутузовского в декабре 2022 дело не ограничилось. Самым скандальным эпизодом стало появление на Арбате другого «рекламного» автобуса — прямо во время теракта в «Крокус Сити Холле».

— Рядовые исполнители для них — расходный материал, такой же как закладчики, — пояснил Сергей Пелих.

Бывший следователь, сославшись на свою практику, пояснил, что если бы было заведено дело в отношении неустановленных организаторов торговой площадки по статье о преступном сообществе, то действия молодых людей, желающих подзаработать на громких рекламных акциях, могли бы квалифицировать как пособничество в особо тяжком преступлении в соответствии со статьей 33 УК.