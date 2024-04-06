Зона дискомфорта: Европол обнаружил более 800 преступных группировок

Более 800 преступных группировок действует в Евросоюзе. Большая часть банд занимается наркобизнесом , чуть меньше замешаны в торговле людьми, незаконном провозе мигрантов в ЕС и воровстве. Европол отмечает, что почти 90% группировок используют легальный бизнес для отмывания преступных денег — в основном покупку недвижимости и предметов роскоши. Группировки, которым удается оставаться незамеченными в течение нескольких лет, — эта чаще всего родственники или близкие друзья, сообщил «Известиям» мексиканский эксперт в области безопасности Давид Саусеро. А многие банды продолжают действовать, даже если их главарь оказывается в тюрьме. Как обстоят дела с безопасностью в Европе и почему власти не могут справиться с ростом преступной активности — в материале «Известий» .

Ситуация с безопасностью в Европе ухудшается

Как минимум 800 преступных организаций действует в Евросоюзе, говорит последний отчет Европола, организация опубликовала его 5 апреля. Около 25 тыс. их участников находится почти в каждой стране, подвергая опасности жизни миллионов европейцев . Конкретные названия группировок и имена их участников организация не опубликовала.

« Мы распространим список из 821 организации среди правительств тех стран, где эти группировки работают. А дальше уже сами страны решат, с кем они будут готовы поделиться этой информацией для дальнейшего сотрудничества», — заявила на пресс-конференции в пятницу исполняющий директор Европола Катрин де Болль.

Основная деятельность более половины банд — распространение наркотиков . Общий доход группировок, промышляющих наркотрафиком, — в среднем около €30 млрд в год. При этом для многих организаций наркотрафик не основной и не единственный вид деятельности, часть обращается к нему как к дополнительному способу заработка, помимо основного.

В 2023 году ЕС изъял рекордное количество наркотиков. В одной только Испании правоохранители обнаружили 100 тыс. кг кокаина, это в два раза больше, чем в 2022 году.

Европол выявил деятельность 113 группировок, специализирующихся на продаже кокаина, девять — на каннабисе и 111 сетей, распространяющих сразу несколько видов наркотиков.

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При этом, например, граждане Албании (не входит в ЕС), Бельгии, Нидерландов, Италии и Испании прежде всего задействованы в распространении кокаина. Сбытом каннабиса, в частности, активно занимаются преступники, имеющие гражданство Армении (не входит в ЕС), Нидерландов, Латвии, Литвы и Словакии .

Тем не менее, несмотря на то что большая часть объемов кокаина прибывает в Европу из стран Латинской Америки, сами латиноамериканские граждане почти не задействованы в европейской части бизнеса и не оказывают влияние на рынок запрещенных веществ в Европе. Причиной этого, по словам некоторых экспертов, может быть расизм и сложности в получении документов в странах ЕС.

Большинство группировок состоят из граждан разных стран, часто банды имеют филиалы своих организаций в отдельных государствах Европы для облечения работы . Так, например, банды, промышляющие незаконным ввозом мигрантов, состоят в основном из иранцев, молдаван, румын, сирийцев, турок и украинцев.

Вовлеченность украинцев в эту сферу деятельности связана во многом с конфликтом с Россией. В феврале 2024 года ООН сообщила, что с 2022-го в Европу въехало более 6 млн украинских беженцев.

Преступные группировки рекламируют свою деятельность в соцсетях — выкладывают видеоролики об успешных случаях нелегального перевоза иностранцев на территорию Евросоюза. Весь путь из страны происхождения до Европы стоит в среднем от €14 тыс. до €20 тыс.

В Сети есть несколько групп работников — вербовщики для мигрантов и водителей, поставщики жилья для их временного пребывания, специалисты по подделке документов. Для тех, кто прибегает к услугам перевозчиков, есть риски хищения, пыток, сексуального насилия.

Другие виды преступной деятельности, которые выделяет Европол, — мошенничество (около 15% группировок), торговля людьми (4%), организованное воровство (8%) . В меньшей степени представлены группировки, которые занимаются киберпреступностью, экологическими преступлениями, вымогательствами и причастны к нелегальному обороту огнестрельного оружия.

Европол отмечает, что практически 90% группировок используют легальные схемы для отмывания денег, что как раз и затрудняет работу правоохранителей . В сфере тяжких и организованных преступлений нет почти ни одного случая, который не был бы так или иначе связан с сектором легальной экономики, будь то для совершения преступной деятельности, ее маскировки или отмывания доходов. В основном члены группировок совершают инвестиции в недвижимость или дорогостоящие товары. Однако существуют также компании, которые строят свой бизнес исключительно на отмывании денег других преступных группировок.

Европейские правительства не справляются с ростом преступной активности

Около трети преступных банд, как отмечает Европол, действует более 10 лет . В течение этого времени им удается удерживать власть и влияние даже в ситуациях, когда глава группировки оказывается в тюрьме.

В частности, Европолу известно, что главарь балканской группировки продолжает отдавать приказы и инструкции по поводу оборота наркотиков и огнестрельного оружия своим подчиненным из итальянской тюрьмы .

Те группировки, которым удается в течение долгого времени продолжать работать, состоят из близкого круга друзей и семьи , считает мексиканский эксперт по вопросам безопасности Давид Саусеро.

— Речь идет о микроорганизациях, состоящих из немногих членов. Преступники начинают продавать наркотики среди своего круга друзей, семьи, коллег, соседей. Их сложно обнаружить, потому что среди членов организации есть доверительные отношения, поэтому никто не сообщает об их деятельности в полицию, — говорит эксперт.

Преступники часто заранее знают о том, что на них может готовиться рейд. В этом им помогает внедрение в правоохранительные органы и судебную систему, а также коррупция. Она задействована на всех стадиях преступного бизнеса — 71% группировок используют коррупцию в своих сделках.

Фото: Global Look Press/Thomas Frey

В отчете отмечается особая адаптивность преступников к изменениям законодательства и к новым технологиям . Они часто прибегают к использованию специальных приложений для шифровки, общаются с помощью кодового языка. Власти же не успевают адаптироваться под технологии, которые используют преступники , заметил Саусеро. Бюджеты, которые ЕС и другие страны выделяют на борьбу с наркотрафиком, недостаточны, считает эксперт.

Одна из группировок, описанных в докладе, использует ряд контрмер, чтобы скрыть личность своего главаря. В частности, для его перевозки берут несколько автомобилей, зарегистрированных на разных членов банд. Транспорт регулярно проверяется на наличие устройств для слежки, которые могла бы установить полиция.

В некоторых случаях преступники также сотрудничают с юристами . Те консультируют группировки еще до выхода на задание и объясняют, как минимизировать шансы поимки и обойтись меньшим наказанием в случае, если правоохранителям все-таки удастся пресечь их деятельность.

Ведущий научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Дарья Базаркина отмечает, что обнаружение такого большого количества группировок отчасти связано с развитием технологий Европола.

— Развиваются технологии искусственного интеллекта служб безопасности, развивается и шенгенская информационная система и компьютерная система самого Европола , а также система электронных показаний, которая курируется Европолом и Евроюстом одновременно, — сказала эксперт «Известиям».

Фото: Global Look Press/Rolf Vennenbernd