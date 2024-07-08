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Эксперты назвали лучшие места для посещения на Севере летом

«Туту»: горный парк «Рускеала» — одно из самых интересных мест в Карелии летом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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К Русскому Северу чаще всего относят Карелию, Республику Коми, Ненецкий автономный округ, а также Вологодскую, Архангельскую и Мурманскую области. Лето — прекрасное время для исследования природы и достопримечательностей этих регионов. О том, куда стоит поехать, «Известиям» 8 июля рассказали эксперты сервиса путешествий «Туту».

Горный парк «Рускеала» в Республике Карелия — одно из самых интересных мест, с которого стоит начать знакомство с регионом. Во-первых, добраться туда из Сортавалы можно на ретропоезде на паровозной тяге «Рускеальский экспресс», где есть фотокупе и стилизованный вагон-ресторан. Во-вторых, в горном парке есть множество развлечений для всей семьи: зиплайн, кафе с аутентичной карельской кухней, экскурсии по подземельям и прогулки на лодках. А с 12 по 14 июля в парке пройдет фестиваль карельской культуры и ремесел с ярмаркой, мастер-классами и музыкальными выступлениями.

Еще одна карельская достопримечательность, которую эксперты советуют посетить, — национальный парк «Ладожские шхеры». Шхерами называются скалистые острова, соединенные узкими проливами. Территория национального парка включает береговую полосу Ладоги с заливами, проливами и островами, и природа этих мест уникальна. Перед посещением национального парка нужно оформить разрешение.

Начинать знакомство с северной вологодской деревней советуют с музея под открытым небом «Семёнково». Там старинные деревянные дома, обнаруженные во время экспедиций, церкви и мельницы. Посетителям предлагают отправиться в путешествие во времени и прожить какой-нибудь день из прошлого, посмотреть театрализованные представления по мотивам русских сказок, поиграть и от души повеселиться. Также путешественники научатся печь пряники, делать тряпичные куклы и корзины из бересты.

Музей-заповедник «Кижи» в Карелии находится на севере Онежского озера, добраться до него можно только по воде, поэтому лето — это, по мнению экспертов, лучшее время для поездки.

«Если вы приехали в первый раз, лучше купите комплексный билет, включающий посещение всех главных достопримечательностей, в том числе церквей и часовни. По легенде, церковь Преображения Господня плотник по имени Нестор построил без единого гвоздя, а после этого выкинул топор в озеро», — отметили они.

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Если вы оказались в Мурманской области, то советуют посетить село Териберка. Оттуда стартуют туры, во время которых можно сфотографировать китов, малых полосатиков и других невероятных морских обитателей. Рядом с селом находится одноименный природный парк, для посещения которого требуется разрешение. Там можно увидить редких животных, места гнездования птиц, реки и водопады.

Соловецкий музей-заповедник в Архангельской области — один из крупнейших в России. Он включает множество интересных объектов, в том числе сооружения Соловецкого монастыря, причалы, памятники эпохи мезолита, ботанический сад. Здесь можно узнать о хозяйственной деятельности монастыря, побывать в Ризничной палате, увидеть крепость и монастырскую тюрьму. Часто в музее проходят фестивали, праздники и тематические прогулки, например обзорная экскурсия.

«Самые смелые путешественники наверняка оценят поездку к Столбам выветривания на плато Маньпупунёр. Плато называют местом силы. Говорят, столбы (а точнее, живущие в них духи) слышат наши желания и готовы их исполнить. Добираться до плато сложно: либо пешком, либо на вертолете. Столбы находятся на территории Печоро-Илычского заповедника: перед посещением нужно получить разрешение и уточнить всю информацию на официальном сайте», — добавили эксперты.

25 июня эксперты сервиса путешествий «Туту» назвали «Известиям» десять самых загадочных и интересных пещер России. Среди них — Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае, пещера Сквозная в Республике Адыгея и искусственные пещеры парка «Рускеала» в Республике Карелия.

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