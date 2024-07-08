Создатели БАМа рассказали подробности строительства магистрали

Создание Байкало-Амурской магистрали (БАМ) началось 50 лет назад, превратившись в стройку века, и не обошлось без сложностей. Строители железнодорожной артерии 8 июля рассказали «Известиям», как строился БАМ.

«Я всю жизнь здесь прошел. У меня дети тут родились», — подчеркнул бригадир проходчиков Северомуйского тоннеля Виктор Гаценко.

Северомуйский тоннель — один из легендарных участков БАМа. Он самый длинный в России, его протяженность составляет более 15 км. Его строили дольше четверти века, и из-за трудных условий работы от участия в ней отказались зарубежные специалисты. В течение всего времени создания тоннеля его проходчики боролись с вечной мерзлотой, подземными водами и тектоническими разломами, а также сталкивались с постоянными обвалами, осыпями грунта и землетрясениями.

Тоннель строился буровзрывным способом: в пробуренное пространство закладывали взрывчатку, а после взрыва убирали породу и бетонировали своды тоннеля, что занимало довольно много времени.

«Клеть на тросу, как лифт, только шахтовый. 300 с лишним м», — рассказал проходчик Северомуйского тоннеля Владимир Ульянов о перемещении рабочих во время стройки.

Во время проходки тоннеля проводилась геологическая разведка, собранная информация должна была помочь усилить безопасность во время работы.

«Разведскважина на каком-то пикете, подходили, забой останавливали, ставили разведочный станок. Если находили разлом — значит, забой готовили под химзакрепление», — указал специалист по химзакреплению грунта Алексей Светлаков.

Тем не менее разведка не спасла строителей от аварии в 1979 году, когда проходчики пробили древнее русло реки. Ульянов вспомнил, что вода тогда прибывала в тоннель со скоростью 1,5 тыс. куб. м в час, потоком смыло погрузочную машину с бригадой, погиб 31 человек.

Теперь Северомуйский тоннель укреплен, его защита способна выдержать землетрясение магнитудой девять баллов. Сегодняшняя пропускная способность этого участка БАМА — до 20 млн т грузов в год. Тоннель сокращает пути по Ангаро-Канскому перевалу с 2 часов до 23 минут, дорога стала короче на 34 км. Кроме того, создание тоннеля избавило поезда от необходимости ездить по Северомуйскому обходу, на котором есть сильно вибрирующий и высокий мост, который среди машинистов получил прозвище «Чертов».

БАМ продолжают модернизировать и в наши дни, ведь Россия ориентируется на торговлю с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В ближайшее время планируется начать строительство второго Северомуйского тоннеля, и магистраль, которую строили всем Советским союзом, станет еще масштабнее.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин поздравил участников праздника в честь 50-летия с начала строительства БАМа. Он отметил, что магистраль дала жизнь новым городам и поселкам, помогла России открыть перспективы развития экономики страны и создать транспортный маршрут для всей Евразии.