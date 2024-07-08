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На Украине сообщили о подготовке более 40 тыс. военных за границей

Умеров: более 40 тыс. солдат ВСУ прошли обучение по программе Interflex
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Более 40 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли обучение в рамках возглавляемой Великобританией миссии Interflex, в которой принимают участие более 10 государств. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров во время пресс-конференции со своим британским коллегой Джоном Хили.

«Я чрезвычайно благодарен Великобритании за образцовое руководство процессом подготовки наших военнослужащих. В рамках программы Interflex прошли обучение более 40 тыс. украинских военнослужащих, а программа Interstorm направлена ​​на языковую подготовку украинских пилотов и инженеров в Великобритании», — написал министр на странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Как отметил Умеров, во время визита Хили в Одессу он ознакомил иностранную делегацию с ситуацией в зоне боевых действий и потребностями ВСУ. По словам главы украинского оборонного ведомства, системы противовоздушной обороны (ПВО) остаются приоритетными.

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Ранее, 7 июля, сообщалось, что Великобритания в рамках нового пакета помощи Украине планирует поставить артиллерию, патроны и ракеты Brimstone. Хили заявил, что планирует ускорить процесс поставки военной помощи Украине, и пообещал ее поступление в страну в течение 100 дней. Он также указал, что, несмотря на изменения в правительстве, «Великобритания едина в отношении Украины». В новый пакет помощи вошли четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра, 90 противотанковых управляемых ракет Brimstone, 50 небольших военных катеров и другие необходимые системы вооружения.

Ранее, 5 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину таким же образом. Ответ РФ в этой ситуации может быть асимметричным, подчеркнул российский лидер. Также президент отметил, что украинские военные не могут самостоятельно распоряжаться высокоточным западным оружием.

Правительство Великобритании и до этого оказывало Киеву финансовую и военную поддержку. Так, бывший премьер страны Риши Сунак был намерен объявить о выделении Лондоном £242 млн ($309 млн) на нужды Украины на саммите G7. А в мае бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил о передаче Киеву пакета военной помощи на $191 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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