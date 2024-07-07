Великобритания в рамках нового пакета помощи Украине планирует поставить артиллерию, патроны и ракеты Brimstone. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе минобороны страны.

«После встречи с президентом Зеленским и обсуждений со своим коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, Хили объявил, что Великобритания предоставит стране новый пакет поддержки, включая дополнительные артиллерийские орудия, четверть миллиона патронов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый глава минобороны Великобритании Джон Хили посетил Одессу менее чем через 48 часов после своего назначения на пост. Он заявил, что планирует ускорить процесс поставки военной помощи Украине, и пообещал ее поступление в страну в течение 100 дней. Он также указал, что, несмотря на изменения в правительстве, «Великобритания едина в отношении Украины».

В новый пакет помощи вошли четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра, 90 противотанковых управляемых ракет Brimstone, 50 небольших военных катеров, 40 транспортных средств для разминирования, 10 артиллерийских орудий AS-90, 61 бульдозер для строительства оборонительных позиций, а также 32 новых ствола и запасные части для ранее поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) самоходных артиллерийских установок AS-90.

Ранее, 5 июня, президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ, что Россия может ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину таким же образом. Ответ РФ в этой ситуации может быть асимметричным, подчеркнул российский лидер. Также президент отметил, что украинские военные не могут самостоятельно распоряжаться высокоточным западным оружием.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на следующий день заметил, что предупреждение Путина является важным и весьма прозрачным.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Путина о поставках оружия ответом на действия Лондона. По ее словам, жители Великобритании не готовы воспринимать правду и не понимают, что делает их правительство. При этом когда на действия Лондона четко формулируются ответные меры, то это выводит «их из спячки».

Правительство Великобритании и до этого оказывало Киеву финансовую и военную поддержку. Так, бывший премьер страны Риши Сунак был намерен объявить о выделении Лондоном £242 млн ($309 млн) на нужды Украины на саммите G7. А в мае бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил о передаче Киеву пакета военной помощи на $191 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.