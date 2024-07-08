Хруст дубинки: волна беспорядков прокатилась по Франции

Тысячи французов вышли на массовые акции протестов после второго тура досрочных парламентских выборов. По предварительным результатам, побеждает блок левых сил «Новый народный фронт», второе место занимают центристы президента Макрона, а правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен отдает лидирующую позицию и становится лишь третьей. Что сейчас происходит во Франции — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
Площадь Республики в Париже переполнена демонстрантами
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Также крупный очаг протестов сохраняется в Нанте
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Там задержаны как минимум 25 человек, один полицейский пострадал
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Фото: REUTERS/Abdul Saboor
Парижане громят магазины, кафе и остановки общественного транспорта
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
Вандалы активно используют бутылки с зажигательной смесью и дымовые шашки
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Фото: REUTERS/Abdul Saboor
По информации правоохранительных органов, только на площади Республики собралось до 8 тыс. протестующих
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Столкновения между левыми и правыми радикалами сопровождаются лозунгами против Макрона
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
Полиция применила слезоточивый газ. Мобилизованы 30 тыс. силовиков
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