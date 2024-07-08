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Хруст дубинки: волна беспорядков прокатилась по Франции

Парламентские выборы привели к ожесточенным протестам
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People hold French flags as they gather at the Place de la Republique after partial results in the second round of the early French parliamentary elections, in Paris, France, July 7, 2024
Фото: REUTERS/Abdul Saboor
Тысячи французов вышли на массовые акции протестов после второго тура досрочных парламентских выборов. По предварительным результатам, побеждает блок левых сил «Новый народный фронт», второе место занимают центристы президента Макрона, а правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен отдает лидирующую позицию и становится лишь третьей. Что сейчас происходит во Франции — в фотогалерее «Известий»
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Protesters hold a giant French flag on the statue of Marianne as people gather at the Place de la Republique after partial results in the second round of the early French parliamentary elections, in Paris, France, July 7, 2024
Фото: REUTERS/Yara Nardi
Площадь Республики в Париже переполнена демонстрантами
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A statue is seen among tear gas following clashes during a demonstration after partial results in the second round of the early French parliamentary elections, in Nantes, France, July 7, 2024
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Также крупный очаг протестов сохраняется в Нанте
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A statue is seen among tear gas following clashes during a demonstration after partial results in the second round of the early French parliamentary elections, in Nantes, France, July 7, 2024
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Там задержаны как минимум 25 человек, один полицейский пострадал
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People react at the Place de la Republique after partial results in the second round of the early French parliamentary elections, in Paris, France, July 7, 202
Фото: REUTERS/Abdul Saboor
Парижане громят магазины, кафе и остановки общественного транспорта
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A protester throws a projectile near burning bicycles during clashes with police following partial results in the second round of the early French parliamentary elections, at the Place de la Republique in Paris, France, July 7, 2024
Фото: REUTERS/Yara Nardi
Вандалы активно используют бутылки с зажигательной смесью и дымовые шашки
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По информации правоохранительных органов, только на площади Республики собралось до 8 тыс. протестующих
Фото: REUTERS/Abdul Saboor

По информации правоохранительных органов, только на площади Республики собралось до 8 тыс. протестующих

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Столкновения между левыми и правыми радикалами сопровождаются лозунгами против Макрона
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Столкновения между левыми и правыми радикалами сопровождаются лозунгами против Макрона

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French riot police stand in position near burning bicycles during clashes with demonstrators following partial results in the second round of the early French parliamentary elections, at the Place de la Republique in Paris, France, July 7, 2024
Фото: REUTERS/Yara Nardi
Полиция применила слезоточивый газ. Мобилизованы 30 тыс. силовиков
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