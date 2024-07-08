Хруст дубинки: волна беспорядков прокатилась по Франции

Тысячи французов вышли на массовые акции протестов после второго тура досрочных парламентских выборов. По предварительным результатам, побеждает блок левых сил «Новый народный фронт», второе место занимают центристы президента Макрона, а правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен отдает лидирующую позицию и становится лишь третьей. Что сейчас происходит во Франции — в фотогалерее «Известий»