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События недели в фотографиях: 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда, протесты во Франции, демарш Техаса

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
В конце прошедшей недели Россия отметила 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Памятные мероприятия прошли по всей стране. Подробнее о других событиях — в галерее «Известий» 
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Фото прошедшей недели
Фото: Global Look Press/Xinhua/Xu Yu
Китай готовится встретить Новый год. В честь приближающегося праздника по стране прошел тематический культурный фестиваль. Жители провинции Чжэцзян (на фото) показали туристам традиционные представления
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Фото: REUTERS/Akhtar Soomro
В Лахоре во время всеобщих выборов в Пакистане прошел митинг сторонников бывшего премьер-министра республики Имрама Хана
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Фото: REUTERS/Anadolu/Lokman Vural Elibol
Власти штата Техас в США не подчинились решению Верховного суда и продолжили укреплять границу с Мексикой
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Фото: REUTERS/Luisa Gonzalez
Лесные пожары охватили Колумбию. В половине регионов страны введен режим максимальной готовности, ситуацию усугубляет сухая и жаркая погода
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Трофейный американский бронетранспортер М113, захваченный 200-й Гвардейской мотострелковой бригадой Северного флота России под Артёмовском
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Фото: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В Москве состоялась 22-я церемония вручения национальной кинонаграды «Золотой орел»
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Фото: REUTERS/Carl Recine
Шторм «Джоселин» обрушился на территорию Великобритании. Порывы ветра достигали 150 км/ч
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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Во Франции фермеры вышли на масштабные протесты. Аграрии требуют пересмотра экономической и социальной политики
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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
В Венеции начался традиционный карнавал. Гулянья продлятся еще две недели
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Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
Греческие студенты захватывают учебные заведения по всей стране. Они требуют не допустить открытия частных университетов
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