События недели в фотографиях: 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда, протесты во Франции, демарш Техаса

События недели в фотографиях: 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда, протесты во Франции, демарш Техаса 2024-01-29T12:13:17+03:00 2024-01-29T12:13:17+03:00 2024-01-29T12:13:17+03:00 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни

29 января 2024, 13:54 0