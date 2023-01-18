Ленинградская правда: как выживали блокадники

80 лет назад, 18 января 1943 года, советские войска прорвали блокаду Ленинграда. За 872 дня от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибло, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн горожан. Ежедневная норма хлеба для служащих, иждивенцев и детей во время блокады составляла 125 граммов. Как выживали ленинградцы — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: ТАСС/Александр Михайлов
Отряд ополченцев отправляется на передовую во время блокады осенью 1941-го
На весь экран
Фото: ТАСС/Георгий Коновалов
Сандружинницы на одной из улиц города
На весь экран
Фото: ТАСС/Григорий Чертов
Дом на пересечении Лиговского проспекта и Разъезжей улицы после авианалета
На весь экран
Фото: ТАСС/Георгий Коновалов
Новогодний бал – 1942 на одном из промышленных предприятий города
На весь экран
Фото: ТАСС/Василий Федосеев
Въезд на ледовую трассу у деревни Кокорево, построенную для снабжения Ленинграда
Несколько тысяч человек умерли от последствий голода уже после эвакуации из города, спасти их не удалось
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Целик
Горожане набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте на Невском проспекте
На весь экран
Фото: ТАСС
Голодающие ленинградцы продолжали трудиться и в блокаду. Часть Кировского завода, не эвакуированная на Урал, выпускала тяжелые танки КВ
На весь экран
Фото: ТАСС/Григорий Чертов
Школьники собирают пулеметы «Максим» на заводе № 810
На весь экран
Фото: ТАСС
Эвакуация из города в 1942-м — по пути на Финляндский вокзал
На весь экран
Фото: ТАСС
Страница из дневника школьницы Татьяны Савичевой с записью, сделанной 13 мая 1942 года
На весь экран
Фото: ТАСС/Михаил Трахман
Аэростаты воздушного заграждения на Исаакиевской площади
На весь экран
Фото: ТАСС/Михаил Трахман
Там же, на площади, выращивали овощи
На весь экран
Фото: ТАСС/Борис Кудояров
С каждым новым днем блокады в городе становилось всё больше сирот — женщины отдавали свой хлеб детям и погибали от истощения
На весь экран
Фото: ТАСС/Павел Федотов
Бойцы местной противовоздушной обороны эвакуируют пострадавших после авианалета в 1943-м
На весь экран
Фото: ТАСС/Борис Уткин
Зенитчицы бегут на позиции по боевой тревоге
На весь экран
Фото: ТАСС/Всеволод Тарасевич
Встреча командующего Ленинградским фронтом генерал-полковника Леонида Говорова и первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), члена Военного совета Ленинградского фронта генерал-лейтенанта Андрея Жданова в дни блокады
На весь экран
Фото: ТАСС/Рафаил Мазелев
После авианалета ленинградцы укрепляют здание гауптвахты на Сенной площади у храма Успения Пресвятой Богородицы
На весь экран
Фото: ТАСС/Григорий Чертов
Снайпер 187-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии 42-й армии Ленинградского фронта Федор Дьяченко беседует с новобранцами
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Бродский
Коллекция Государственного Эрмитажа была эвакуирована в Свердловск в июле 1941 года
На весь экран
Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
Солистка Московской консерватории Галина Баринова в 1943-м выступает в ленинградском госпитале перед ранеными
На весь экран
Фото: ТАСС/Георгий Коновалов
К моменту прорыва блокады в городе оставалось около 800 тыс. человек гражданского населения
На весь экран
Фото: Getty Images/Universal Images Group/Sovfoto
27 января 1944-го в Ленинграде прогремел салют в ознаменование окончательного освобождения города от блокады
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.