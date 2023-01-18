Ленинградская правда: как выживали блокадники

80 лет назад, 18 января 1943 года, советские войска прорвали блокаду Ленинграда. За 872 дня от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибло, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн горожан. Ежедневная норма хлеба для служащих, иждивенцев и детей во время блокады составляла 125 граммов. Как выживали ленинградцы — в фотогалерее «Известий»