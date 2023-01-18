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Ленинградская правда: как выживали блокадники

80 лет назад кольцо фашистской осады было прорвано
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Николай Адамович
80 лет назад, 18 января 1943 года, советские войска прорвали блокаду Ленинграда. За 872 дня от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибло, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн горожан. Ежедневная норма хлеба для служащих, иждивенцев и детей во время блокады составляла 125 граммов. Как выживали ленинградцы — в фотогалерее «Известий»
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Александр Михайлов
Отряд ополченцев отправляется на передовую во время блокады осенью 1941-го
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Георгий Коновалов
Сандружинницы на одной из улиц города
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Григорий Чертов
Дом на пересечении Лиговского проспекта и Разъезжей улицы после авианалета
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Георгий Коновалов
Новогодний бал – 1942 на одном из промышленных предприятий города
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Василий Федосеев
Въезд на ледовую трассу у деревни Кокорево, построенную для снабжения Ленинграда
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Израиль Озерский
Голодающие жители блокадного города
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Блокада Ленинграда
Фото: Getty Images/Universal Images Groups/Sovfoto
Несколько тысяч человек умерли от последствий голода уже после эвакуации из города, спасти их не удалось
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Блокада Ленинграда
Фото: РИА Новости/Владимир Целик
Горожане набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте на Невском проспекте
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС
Голодающие ленинградцы продолжали трудиться и в блокаду. Часть Кировского завода, не эвакуированная на Урал, выпускала тяжелые танки КВ
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Григорий Чертов
Школьники собирают пулеметы «Максим» на заводе № 810
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС
Эвакуация из города в 1942-м — по пути на Финляндский вокзал
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС
Страница из дневника школьницы Татьяны Савичевой с записью, сделанной 13 мая 1942 года
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Михаил Трахман
Аэростаты воздушного заграждения на Исаакиевской площади
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Михаил Трахман
Там же, на площади, выращивали овощи
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Борис Кудояров
С каждым новым днем блокады в городе становилось всё больше сирот — женщины отдавали свой хлеб детям и погибали от истощения
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Павел Федотов
Бойцы местной противовоздушной обороны эвакуируют пострадавших после авианалета в 1943-м
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Борис Уткин
Зенитчицы бегут на позиции по боевой тревоге
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Всеволод Тарасевич
Встреча командующего Ленинградским фронтом генерал-полковника Леонида Говорова и первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), члена Военного совета Ленинградского фронта генерал-лейтенанта Андрея Жданова в дни блокады
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Рафаил Мазелев
После авианалета ленинградцы укрепляют здание гауптвахты на Сенной площади у храма Успения Пресвятой Богородицы
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Григорий Чертов
Снайпер 187-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии 42-й армии Ленинградского фронта Федор Дьяченко беседует с новобранцами
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Блокада Ленинграда
Фото: РИА Новости/Александр Бродский
Коллекция Государственного Эрмитажа была эвакуирована в Свердловск в июле 1941 года
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Блокада Ленинграда
Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
Солистка Московской консерватории Галина Баринова в 1943-м выступает в ленинградском госпитале перед ранеными
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Блокада Ленинграда
Фото: ТАСС/Георгий Коновалов
К моменту прорыва блокады в городе оставалось около 800 тыс. человек гражданского населения
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Блокада Ленинграда
Фото: Getty Images/Universal Images Group/Sovfoto
27 января 1944-го в Ленинграде прогремел салют в ознаменование окончательного освобождения города от блокады
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