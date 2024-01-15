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События недели в фотографиях: пожар в Шушарах, обстрел Йемена, протесты фермеров в Германии

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото: REUTERS/Dmitry Vasilyev
В поселке Шушары на юге Санкт-Петербурга полностью сгорел склад Wildberries, огонь охватил площадь в 70 тыс. кв. м. Одна из сотрудниц компании пострадала из-за отравления угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Что еще случилось за последнюю неделю в стране и мире — в фотогалерее «Известий»
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
С момента начала эскалации в зоне палестино-израильского конфликта прошло ровно 100 дней. По всему миру прокатились акции протестов с требованием скорейшего завершения боевых действий
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Фото: REUTERS/Iceland Civil Protection
В Исландии проснулся вулкан на полуострове Рейкьянес. Лава от извержения достигла города Гриндавик, местное население полностью эвакуировано
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Массовые митинги в поддержку хуситов прошли после удара объединенной коалиции США и Великобритании по территории Йемена
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Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen
Королева Дании Маргрете II отреклась от престола после 52 лет правления в пользу старшего сына Фредерика
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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
На Тайване завершились президентские выборы. Победу одержал кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Завершена реставрация каркаса и шпиля собора Парижской Богоматери. Планируется, что к декабрю 2024 года восстановительные работы будут полностью окончены
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании выступил в штате Айова, США
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Немецкие фермеры начали масштабные протесты, заблокирован центр Берлина
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Фото: REUTERS/Kyodo
Подтверждена гибель 215 человек после серии землетрясений в Японии, пострадали 567 человек. Более 2 тыс. домов частично или полностью разрушены
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