События недели в фотографиях: пожар в Шушарах, обстрел Йемена, протесты фермеров в Германии

В поселке Шушары на юге Санкт-Петербурга полностью сгорел склад Wildberries, огонь охватил площадь в 70 тыс. кв. м. Одна из сотрудниц компании пострадала из-за отравления угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Что еще случилось за последнюю неделю в стране и мире — в фотогалерее «Известий»