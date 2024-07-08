События недели в фотографиях: переговоры Путина с Орбаном, выборы в Великобритании и протесты во Франции
События недели в фотографиях: переговоры Путина с Орбаном, выборы в Великобритании и протесты во Франции
2024-07-08T11:49:05+03:00
2024-07-08T11:49:05+03:00
2024-07-08T11:49:05+03:00
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Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ключевой темой повестки стал вопрос урегулирования конфликта на Украине. По итогам встречи Путин отметил, что разговор получился «полезным и откровенным». Что еще значимого случилось за прошедшую неделю — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Marco Bello
Ураган «Берилл», убивший как минимум 10 человек в странах Карибского бассейна, направляется в сторону Техаса, США. В регионе объявлена частичная эвакуация
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
На Москву и область обрушился ураган «Орхан» с сильным ливнем и градом. Жители Подмосковья заметили смерч
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Фото: REUTERS/Monicah Mwangi
В Кении прошли массовые протесты из-за возможного повышения налогов. Полиция применила слезоточивый газ и бронетехнику
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
На ВДНХ прошла церемония закрытия выставки-форума «Россия». Ее посетило свыше 18 млн человек
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Фото: REUTERS/Etna Walk/Giuseppe Di Stefano
На Сицилии зафиксировано извержение вулкана Этна. Столб пепла и дыма достиг высоты 5 км
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Фото: REUTERS/Claudia Greco
Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании после исторического успеха Лейбористской партии
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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
В Израиле не прекращаются митинги против премьер-министра Беньямина Нетаньяху с требованием освобождения заложников из плена группировки ХАМАС
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Фото: REUTERS/Vincent West
В Испании стартовал традиционный фестиваль Сан-Фермин в Памплоне. В ходе первых забегов с быками пострадали восемь человек
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Фото: REUTERS/Trevor Urry
Масштабный пожар уничтожил свыше 4 тыс. га леса в штате Юта, США
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Фото: Getty Images/Anadolu/Nathan Posner
Францию охватили массовые протесты после второго тура досрочных парламентских выборов
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