События недели в фотографиях: переговоры Путина с Орбаном, выборы в Великобритании и протесты во Франции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ключевой темой повестки стал вопрос урегулирования конфликта на Украине. По итогам встречи Путин отметил, что разговор получился «полезным и откровенным». Что еще значимого случилось за прошедшую неделю — в фотогалерее «Известий»