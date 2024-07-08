Реклама
Прямой эфир
Мир
Рябков назвал невозможным даже предварительный диалог с США по вооружениям
Мир
Макрон не принял отставку премьер-министра Атталя
Происшествия
В Нижнем Новгороде трехлетний ребенок выпал из окна
Мир
Орбан заявил, что победу над Россией трудно даже представить
Мир
Президент Польши исключил приглашение Украины в НАТО на саммите альянса
Мир
Жители Франции и Великобритании проголосовали против властей. И вот почему
Армия
Источник сообщил о назначении вице-адмирала Липилина командующим Балтфлотом
Общество
СК попросил арестовать трех иностранцев за изнасилование женщины в парке Москвы
Общество
Водителю упавшего в Мойку в Петербурге автобуса продлили арест на три месяца
Происшествия
В Дагестане рухнул аттракцион с детьми
Общество
В Ростовской области частично ограничили подачу электроэнергии предприятиям
Общество
Сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана освободили после ареста
Мир
Столтенберг назвал целью Китая и России поражение США и НАТО на Украине
Общество
В России один школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Мир
Bloomberg узнало о тревоге в НАТО из-за возможности Трампа победить на выборах
Общество
В суд поступил иск на фирму блогера Гасанова на сумму 10 млн рублей
Политика
Военный эксперт посоветовал Украине не ждать приглашения в НАТО на ближайшем саммите

События недели в фотографиях: переговоры Путина с Орбаном, выборы в Великобритании и протесты во Франции

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ключевой темой повестки стал вопрос урегулирования конфликта на Украине. По итогам встречи Путин отметил, что разговор получился «полезным и откровенным». Что еще значимого случилось за прошедшую неделю — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Marco Bello
Ураган «Берилл», убивший как минимум 10 человек в странах Карибского бассейна, направляется в сторону Техаса, США. В регионе объявлена частичная эвакуация
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
На Москву и область обрушился ураган «Орхан» с сильным ливнем и градом. Жители Подмосковья заметили смерч
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Monicah Mwangi
В Кении прошли массовые протесты из-за возможного повышения налогов. Полиция применила слезоточивый газ и бронетехнику
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
На ВДНХ прошла церемония закрытия выставки-форума «Россия». Ее посетило свыше 18 млн человек
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Etna Walk/Giuseppe Di Stefano
На Сицилии зафиксировано извержение вулкана Этна. Столб пепла и дыма достиг высоты 5 км
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Claudia Greco
Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании после исторического успеха Лейбористской партии
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
В Израиле не прекращаются митинги против премьер-министра Беньямина Нетаньяху с требованием освобождения заложников из плена группировки ХАМАС
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Vincent West
В Испании стартовал традиционный фестиваль Сан-Фермин в Памплоне. В ходе первых забегов с быками пострадали восемь человек
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Trevor Urry
Масштабный пожар уничтожил свыше 4 тыс. га леса в штате Юта, США
На весь экран
Фото прошедшей недели
Фото: Getty Images/Anadolu/Nathan Posner
Францию охватили массовые протесты после второго тура досрочных парламентских выборов
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024