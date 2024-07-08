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Суд восстановил адвокатский статус защитника из дела Голунова

Суд восстановил адвокатский статус защитника из дела Голунова Алексея Коврижкина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Хамовнический суд Москвы вернул статус адвоката Алексею Коврижкину, защитнику бывшего полицейского Игоря Ляховца. Соответствующая информация была опубликована 8 июля в электронной базе данных суда.

«Иск Коврижкина А. Д. к негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата города Москвы» удовлетворить», — указано в картотеке.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился ТАСС, в своем иске юрист просил признать незаконным заключение Квалификационной комиссии Адвокатской палаты от 7 октября 2020 года и решения Совета Адвокатской палаты от 12 октября 2020 года, по которым он был лишен статуса адвоката.

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Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, он не признал свою вину. Спустя несколько дней после его задержания глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о снятии обвинений с журналиста и увольнении пятерых полицейских, которые вели дело.

В январе 2020 года бывший полицейский Максим Уметбаев частично признал вину в применении к задержанному силы, а Коновалов — в том, что подбросил сотруднику СМИ наркотики, остальные фигуранты не признали вину. В январе были арестованы и отправлены в СИЗО все обвиняемые по делу, кроме Коновалова, которого перевели под домашний арест.

В мае 2021 года ключевого фигуранта уголовного дела о подброшенных Голунову наркотиках, экс-подполковника Игоря Ляховца приговорили к 12 годам колонии. Обвинительные приговоры вынесли в отношении еще четырех фигурантов дела, они получили от 5 до 8 лет колонии.

28 мая 2021 года сообщалось, что ключевого фигуранта по делу Голунова приговорили к 12 годам тюрьмы. Им оказался бывший подполковник Игорь Ляховец.

Тогда адвокат Ляховца Алексей Коврижкин называл уголовное дело сфабрикованным. Сам осужденный уверен в правильности уголовного преследования Голунова и попросил Генпрокуратуру возобновить дело журналиста.

16 марта 2022 года первый апелляционный суд общей юрисдикции уменьшил сроки наказания осужденным по делу Голунова. В частности, срок Коновалова был уменьшен на 0,5 года и составил 4,5 года.

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