МИД Нидерландов выразил разочарование реакцией РФ на решение поставок F-16 ВСУ

Реакция правительства России на решение Нидерландов поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16 является разочаровывающей. Об этом 8 июля телеканалу NOS сообщил глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп.

«Российское посольство отреагировало на «безрассудные поставки F-16» и заявило, что как самолеты, так и аэродромы, с которых они взлетают, считаются законными целями», — говорится в статье

Министр Вельдкамп счел это «разочаровывающим ответом» со стороны России.

«Это показывает, что Россия не хочет найти решение конфликта, это просто угроза, и мы это не одобряем», — приводит его слова телеканал.

Ранее в этот день главы минобороны и МИД Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспар Вельдкамп приехали на Украину с официальным визитом. Министр обороны Нидерландов встретился со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая.

Бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила 2 июля, что страна выдала разрешение на поставку 24 истребителей F-16 Украине.

В свою очередь, российский посол в Нидерландах РФ Владимир Тарабрин, комментируя данное решение, назвал его необдуманным.

19 июня президент России Владимир Путин заявил, что поставки западными странами Украине высокоточных вооружений, в частности истребителей F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением взятых на себя Западом ограничений в рамках международных обязательств.

11 июня начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов заявил, что некоторые из американских истребителей F-16, которые западные страны передадут Украине, планируется разместить на авиабазах за ее пределами. В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что F-16 и аэродромы за пределами территории Украины, на которых они могут находиться, станут законной целью для российской армии, если будут принимать участие в боевых вылетах.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.