Премьер-министр Британии заявил о планах освободить 40 тыс. заключенных

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует освободить 40 тыс. заключенных. Об этом 7 июля сообщила газета The Times.

«Ожидается, что на этой неделе Кир Стармер поручит принять чрезвычайные меры по автоматическому освобождению преступников, отбывших менее половины срока», — говорится в публикации.

Отмечается, что такую «амнистию» планируют устроить для преступников, которых осудили на срок менее четырех лет.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что новый премьер Великобритании Стармер заявил о непоколебимой поддержке Украины. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая.

Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании 5 июля и выступил перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10, с заявлением к общественности, отметив грядущие изменения политической силы. В тот же день сформировал новое правительство. Заместителем главы правительства и госсекретарем по вопросам развития, жилищного строительства и общин будет Анжела Райнер. Кроме того, новым министром финансов в правительстве стала представительница Лейбористской партии Рэйчел Ривз. Главой МИД и министерства обороны назначили Дэвида Лэмми и Джона Хили.

Тогда же предыдущий премьер-министр королевства Риши Сунак заявил, что уходит в отставку с должности главы правительства Великобритании после проигрыша его Консервативной партии на выборах в парламент.