Стало известно о желании Ле Пен инициировать переговоры по Украине

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен при приходе к власти может попытаться возобновить мирные переговоры по Украине. Об этом 7 июля «РИА Новости» заявил кандидат в депутаты Кристоф Верзини.

«Это совершенно точно: Марин Ле Пен и Жордан Барделла у власти попытаются это сделать. Они попытаются инициировать переговоры и усадить за стол переговоров [президента РФ Владимира] Путина, [Владимира] Зеленского и всех наших союзников, чтобы достичь мира», — заявил он.

Верзини уточнил, что позиция Ле Пен в отношении украинского конфликта «предельно ясна»: она намерена «вернуться за стол переговоров» и сократить поддержку Украины.

Депутат также указал на трагичные последствия «провоенной» позиции президента Франции Эммануэля Макрона. По его словам, лидер «не знает, что такое война», однако его радикальность негативно отражается на Франции, Европе и на мирном процессе.

«Необходимо снять напряженность и вернуться за стол переговоров», — подчеркнул Верзини.

Во Франции 7 июля проходил второй тур досрочных парламентских выборов. Голосование продлилось до 18:00 по местному времени (19:00 мск), в крупных городах избирательные участки закрылись в 20:00. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции уже стала самой высокой за 43 года, составив 26,63%.

Ранее, 27 июня, глава партии Марин Ле Пен в интервью заявила, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон не сможет отправить войска на Украину, если премьер-министром станет председатель партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

Между тем 25 июня Макрон заявил, что во Франции может начаться гражданская война из-за политики левых и правых партий, которые часто впадают в крайности в своих программах, и призвал избежать этого. Он отметил, что правая партия «Национальное объединение» во главе с Ле Пен разделяет людей по признаку религии или происхождения.

9 июня Макрон распустил Национальное собрание после того, как потерпел поражение на выборах в Европарламент. Партия «Национальное объединение» получила 31,8% голосов на выборах в Европарламент, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората. Макрон подчеркнул, что Франции необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии».

11 июня радиостанция Europe 1 сообщила, что лидер Франции ведет со своим окружением дискуссию по поводу возможности отставки с поста главы государства в случае победы правых на парламентских выборах. При этом отмечается, что такой вариант не является предпочтительным для Макрона, однако эта перспектива может послужить в кампании «драматизацией предстоящих выборов».

При этом французский лидер неоднократно подчеркивал, что возможность отправки войск на Украину не исключена. 2 мая он напомнил, что условием для ввода войск стала бы просьба со стороны Киева или прорыв российской армией линии фронта. Исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков назвал очень опасными подобные разговоры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.