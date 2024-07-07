МЧС сообщило о полной ликвидации лесного пожара в Алуште
Огнеборцы потушили лесной пожар на газораспределителе в селе Виноградное около Алушты. Об этом 7 июля сообщило Главное управление МЧС по Республике Крым в своем Telegram-канале.
«В 20:57 полная ликвидация лесного пожара в МО Алушта», — уточняется в сообщении.
Ранее в этот день сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение лесной подстилки вследствие возгорания на газораспределителе в селе Виноградное. Площадь возгорания составила около 4,2 тыс. кв. м.
О пожаре на газораспределителе возле Алушты стало известно 6 июля. В администрации города заявили «Известиям», что авария носит технический характер — власти исключают вероятность диверсии.
Уточнялось, что авария возникла в результате разгерметизации подвесного моста газовой трубы.