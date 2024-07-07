Реклама
Прямой эфир
Мир
В турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 4,1
Мир
Папа римский раскритиковал демократию в день выборов в парламент Франции
Мир
Канцелярия Нетаньяху опубликовала требования любой сделки по Газе
Мир
Макрон призвал к осторожности в анализе результатов парламентских выборов
Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильной жаре 8 и 9 июля
Мир
Венгерский журналист сообщил о нахождении Орбана на пути в Китай
Общество
Под Воронежем сняли часть ограничений из-за детонации взрывоопасных объектов
Происшествия
МЧС сообщило о полной ликвидации лесного пожара в Алуште
Мир
В НАТО заявили об отсутствии обещания Украине членства в альянсе через 10 лет
Мир
Меланшон призвал Макрона признать поражение на парламентских выборах во Франции
Общество
Суд в Дагестане продлил арест экс-главы Сергокалинского района Омарова на 72 часа
Армия
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Воронежской областью
Спорт
Захарова отметила разрушение мирового спорта из-за отстранения российских атлетов
Мир
Конгрессмен Шифф счел Харрис достойной заменой Байдену
Армия
В бригаде «Ветераны» рассказали о взятии опорного пункта ВСУ под Кирово
Спорт
Кенийка Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 м
Спорт
Сборная России обыграла команду Белоруссии в ретроматче легенд

МЧС сообщило о полной ликвидации лесного пожара в Алуште

0
Фото: МЧС РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Огнеборцы потушили лесной пожар на газораспределителе в селе Виноградное около Алушты. Об этом 7 июля сообщило Главное управление МЧС по Республике Крым в своем Telegram-канале.

«В 20:57 полная ликвидация лесного пожара в МО Алушта», — уточняется в сообщении.

Продукты тушения: где самая сложная ситуация с лесными пожарами
Этот год может войти в число наиболее трудных по борьбе с огнем, считают эксперты

Ранее в этот день сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение лесной подстилки вследствие возгорания на газораспределителе в селе Виноградное. Площадь возгорания составила около 4,2 тыс. кв. м.

О пожаре на газораспределителе возле Алушты стало известно 6 июля. В администрации города заявили «Известиям», что авария носит технический характер — власти исключают вероятность диверсии.

Уточнялось, что авария возникла в результате разгерметизации подвесного моста газовой трубы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024