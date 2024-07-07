В МЧС РФ уточнили ситуацию по возгоранию на газораспределителе в Алуште

Пожар на газораспределителе в селе Виноградное около Алушты Республики Крым локализован, предварительная площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Об этом 7 июля сообщили в МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Крыму. Предварительно, площадь составила 1,5 тыс. кв. м», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

МЧС РФ направили на место происшествия дополнительные силы и средства для ликвидации пожара на газораспределителе в селе Виноградное.

Уточняется, что авария возникла в результате разгерметизации подвесного моста газовой трубы. В настоящее время происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив, сообщили в МЧС РФ.

Угрозы населенному пункту нет. На месте происшествия работают свыше 50 специалистов и 14 единиц техники.

О пожаре на газораспределителе возле крымского города Алушта стало известно 6 июля. В администрации Алушты заявили «Известиям», что авария носит технический характер — власти исключают вероятность диверсии. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что после выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы.

Позднее глава городской администрации Галина Огнева сообщила, что газоснабжение остановлено в Алуште и еще 14 населенных пунктах городского округа из-за повреждения магистрального газопровода. Так, подача газа была остановлена в населенные пункты Малый Маяк, Утес, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка.