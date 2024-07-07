Под Алуштой сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение лесной подстилки

Под Алуштой ликвидировали открытое горение лесной подстилки вследствие возгорания на газораспределителе в селе Виноградное, площадь возгорания составила около 4,2 тыс. кв. м. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Крыму сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение лесной подстилки. По уточненной информации, площадь возгорания составила 4172 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

О пожаре на газораспределителе возле крымского города Алушта стало известно 6 июля. В администрации Алушты заявили «Известиям», что авария носит технический характер — власти исключают вероятность диверсии. Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что после выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы.

Позднее в МЧС России сообщили, что пожар на газораспределителе в селе Виноградное около Алушты Республики Крым локализован, предварительная площадь на тот момент пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Уточнялось, что авария возникла в результате разгерметизации подвесного моста газовой трубы. Ведомство направило на место происшествия дополнительные силы и средства для ликвидации пожара на газораспределителе.

Глава городской администрации Галина Огнева сообщила, что газоснабжение остановлено в Алуште и еще 14 населенных пунктах городского округа из-за повреждения магистрального газопровода. Так, подача газа была остановлена в населенные пункты Малый Маяк, Утес, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка.