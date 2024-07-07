Мэр Геленджика рассказал о тушении крупного лесного пожара на хуторе Джанхот

В районе Голубой Бездны на хуторе Джанхот в Геленджике ликвидируют пожар на площади 7,5 га. Об этом 7 июля сообщил мэр города Алексей Богодистов, он также поделился кадрами с места происшествия.

На них видны поваленные деревья, некоторые из них до сих пор охвачены языками пламени. Также на видео заметно сильное задымление местности, которое мешает видимости.

«Площадь возгорания около 7,5 га. На месте развернут оперативный штаб», — написал он в своем Telegram-канале.

По информации Богодистова, в тушении принимают участие около 120 человек и 32 единицы техники. Также был запрошен вертолет Ми-8, который уже прибыл на место тушения.

«Ситуация на месте контролируема. Угрозы жизни и здоровью населения нет», — уточнил мэр Геленджика.

Ранее в этот день сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение лесной подстилки вследствие возгорания на газораспределителе в селе Виноградное под Алуштой. Площадь возгорания составила около 4,2 тыс. кв. м.