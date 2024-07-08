Званые гости: Михалкова — у Арбениной, Лисовец — на вернисаже

На прошлой неделе гламурная Москва щеголяла по кинопоказам, вернисажам и летним концертам. Жара в столице продолжается, и сливки светской хроники вовсю пользуются этим себе во благо — такая погода точно стала поводом для выгула самых неожиданных летних сочетаний. Даже надвигавшийся ураган не остановил желавших хорошо провести время Влада Лисовца, Анну Михалкову, Диану Арбенину, Милену Орлову и других ярких представителей модной индустрии, кино и арт-журналистики. «Известия» рассказывают, где и кто успел похвастаться модным образом за прошедшие семь дней.

Диплом по моде

Светская хроника красиво вошла в нашу жизнь во вторник, 2 июля — старт ей дало масштабное открытие в RUARTS в 1-м Зачатьевском. Здесь состоялся результат арт-коллаборации школы современного искусства MSCA и, собственно, галереи — vip-открытие групповой выставки «Соединение прервано. Восстановить». Она заняла сразу два этажа пространства — разгуляться с бокалом игристого тут было где.

Катрин Борисов Фото: пресс-служба RUARTS Михаил Левин Фото: пресс-служба RUARTS Влад Лисовец Фото: пресс-служба RUARTS Пьер Броше Фото: пресс-служба RUARTS

Открытие посетил завсегдатай модных мероприятий, а теперь и арт-событий Влад Лисовец — легкие брюки в полоску имиджмейкер совместил с актуальным змеиным принтом на бейсболке и обуви. Образ дополнила по-южному соломенная сумка-мешок. А вот глава MSCA Михаил Левин, напротив, выбрал более классический образ: пиджак, брюки и рубашка. Акцент на ярких туфлях послужил «пасхалкой» к его принадлежности к арт-сообществу. Хочется верить, что ему не было слишком жарко в таком одеянии.

Арбенина и компания

В понедельник 8 июля бессменный лидер культовой рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина отпразднует свой юбилей — 50 лет. Но получать поздравления исполнительница начала за неделю до праздника. 2 июля состоялась презентация первого документального фильма онлайн-кинотеатра KION «Арбенина», посвященного как раз звезде и ее творческому пути.

Анна Михалкова Фото: пресс-служба KION Алена Михайлова Фото: пресс-служба KION Диана Арбенина и Ангелина Ашман Фото:пресс-служба KION Нино Нинидзе Фото: пресс-служба KION Ирина Безрукова Фото: пресс-служба KION Айван (IVAN) Фото: пресс-служба KION

Специально для съемок фильма режиссер Ангелина Ашман провела с Арбениной целый день, но и на вечере постоянно была где-то поблизости. Кроме нее поздравить Арбенину с дебютом в документальном кино (и заодно с днем рождения) пришли нарядные актриса Анна Михалкова, Нино Нинидзе, Ирина Безрукова, Алена Михайлова, актер Михаил Тройник (но без Юлии Пересильд) и режиссер, продюсер Андрей Золотарев.

Арт и гастрономия

Уже на следующий день гламурную Москву ждала новая вечеринка — времени на отдых нет. 3 июля открылась выставка «Terra Incognita» галереи предметного дизайна 3L Gallery. Вечеринка получилась одновременно и модной, и гастрономической, и полной современного искусства — она прошла в одном из самых привлекательных для арт-тусовки ресторанов, Soma.

Анна Судец Фото: пресс-служба 3L Gallery Илона Меньшакова, Надежда Ананьева, Ирина Маркидонова Фото: пресс-служба 3L Gallery Петр Иванов Фото: пресс-служба 3L Gallery Ладимира Артемова, Милена Орлова Фото: пресс-служба 3L Gallery Олег Горчанин Фото: пресс-служба 3L Gallery Сергей Мешалкин Фото: пресс-служба 3L Gallery

Традиционно, команда ресторана создала специальное коктейльное меню по мотивам выставки, а ключевым ингредиентом в напитках стал коньяк François de Martignac. Здесь засветились главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова, искусствовед и журналист Ладимира Артемова и архитектор, новоиспеченный лауреат премии имени Лихачева Сергей Мешалкин. Кроме алкогольных угощений, гости смогли насладиться живой музыкой — перед ними выступили Глеб Андрианов и Михаил Островский, а потом наступило время dj-сета Насти Мира.

Золотая лихорадка

Несмотря на приближавшийся к Москве ураган, сливки столицы продолжили веселиться и погружаться в самые разные виды искусства. 4 июля светская публика собралась на акустическом концерте инди-певца ZOLOTO на «Плюс Даче». Это второй с начала сезона большой концерт в пространстве, расположившемся в столичном парке Горького. Владимир Золотухин (настоящее имя музыканта) исполнил под акустику и симфонический аккомпанемент 15 песен, включая хит «Улицы ждали» и совместный с Тосей Чайкиной трек «Ближе».

Александра Бортич Фото: пресс-служба Яндекса Анастасия Меськова Фото: пресс-служба Яндекса Кирилл Трифонов (группа «Хлеб») с женой Дарьей Фото: пресс-служба Яндекса Роман Маякин и Кристина Вайсберг Фото: пресс-служба Яндекса Тося Чайкина Фото: пресс-служба Яндекса Дмитрий Диксон Фото: пресс-служба Яндекса

Гости вечера, среди которых были Стася Милославская, Глеб Калюжный, Тося Чайкина, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Трифон Бебутов, Роман Маякин, Мария Шумакова, Лиза Шакира и другие, первыми услышали новую песню «Соседка сверху», релиз которой для широкой аудитории состоялся в ночь на 5 июля. Концерт сопровождали переводчицы на русский жестовый язык, чтобы музыку артиста могли открыть для себя и слабослышащие гости.

Девять вернисажей

Красивым завершением светской недели стало открытие в Cube Moscow на Охотном ряду сразу девяти проектов, а не тринадцати, как это обычно бывает в пространстве — многие оказались настолько востребованными среди посетителей, что было решено их продлить. Оно тоже состоялось 4 июля. Свои экспозиции обновили галереи «Небеса», «КультПроект», «Триптих», Artocratia.ru, MSCA Gallery и Kupol Gallery, а также зона Cube.Market.

Юлия Большакова Фото: пресс-служба CUBE Moscow Инна Мурашова Фото: пресс-служба CUBE Moscow Варя Баркалова Фото: пресс-служба CUBE Moscow Роман Ермаков Фото: пресс-служба CUBE Moscow Виктория Михопулу и Ольга Шепельская Фото: пресс-служба CUBE Moscow Виктория Шишкова и Нина Цорити Фото: пресс-служба CUBE Moscow

Но гвоздем выставочной программы стала выставка галереи M.A.R.S.H., где расположилась скульптура художника Романа Ермакова «Вперед за билетом!», созданная в коллаборации с МТС Live. Основными гостями вернисажа стали художники, галеристы и игроки арт-рынка, в том числе искусствовед Виктория Михопулу, коллекционер Ольга Шепельская, галерист Инна Мурашева и фешен-обозреватель «Правил жизни» Варвара Баркалова.