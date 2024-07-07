Пять человек погибли в ДТП на трассе в Рязанской области
Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Рязанской области. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили в управлении МВД России по региону.
Авария произошла накануне вечером на 331 км автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе.
«В результате ДТП погибли пять человек, в том числе один несовершеннолетний в возрасте девяти лет», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Еще один 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Полиция проводит проверку обстоятельств случившегося.
Ранее, 5 июля, один человек погиб и еще двое пострадали в результате столкновения двух машин на Кутузовском проспекте в Москве. Сообщалось, что водитель Tesla не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota на встречной полосе, а после столкновения их от удара отбросило на две других машины. Пострадавшим помогали обычные прохожие.