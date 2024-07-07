В Париже в преддверии Олимпийских игр оцепили площадь Трокадеро

В Париже 6 июля в преддверии Олимпийских игр оцепили площадь Трокадеро, с которой открывается один из лучших видов на символ города — Эйфелеву башню.

На кадрах, которые есть в распоряжении «Известий», можно заметить, что заграждения не останавливают туристов, которые хотят посмотреть на одну из главных достопримечательностей города. Люди выстраиваются в очереди, чтобы сделать заветную фотографию в просветах между заграждениями.

Ранее, 21 июня, стало известно, что репетицию церемонии открытия Олимпийских игр в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены. В мероприятии должно было участвовать около 90 барж. Кроме того, в мэрии Парижа отмечали, что очень дождливая погода вызвала сильный поток реки, который не помогает обеспечить хорошее качество воды.

Позднее, 4 июля, сообщалось, что в мэрии и префектуре Парижа провели исследования и заключили, что река Сена пригодна для соревнований по плаванию на летних Олимпийских играх 2024 года. В Сене были проведены бактериологические исследования. По словам экспертов, расход реки в четыре–шесть раз превышает обычный летний расход. При этом купание в Сене возможно.

29 марта телеканал CNews со ссылкой на данные института социологических исследований CSA сообщил, что более 50% жителей Франции, согласно опросу, считают, что страна не готова проводить Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже, запланированные на лето.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры продлятся с 28 августа до 8 сентября.