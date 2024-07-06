В Шереметьево десятки рейсов задержаны и несколько перенесены из-за непогоды

В аэропорту Шереметьево в Москве десятки рейсов задержаны, несколько перенесены из-за непогоды. Пассажирам рейсов «Аэрофлота» были выданы билеты с отсрочкой на четыре дня без предоставления гостиницы. Об этом 6 июля сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Я улететь должен был вчера еще. Они сказали, что 8 июля самолет будет только. Гостиницу не предоставили, сидим на чемоданах: жена, ребенок и я вот. Говорят, мест нет. Ночевали на чемоданах. Вторые сутки не спим», — поделился пассажир перенесенного рейса Александр.

Ольков сообщил, что к стойкам регистрации и экстренного обслуживания пассажиров очередь выстраивается длиною в десятки метров.

«Должны были сегодня вылетать во Владивосток с трансфером. Пропали все билеты. Они [сотрудники «Аэрофлота»] мне поменяли, но только на 10 июля. Гостиницу не предоставили, сказали, мест нет», — сообщила пассажирка Северина.

Ранее в этот день «Аэрофлот» сообщал о переносе времени вылета части рейсов за 6 июля на фоне неблагоприятных погодных условий в Москве и Подмосковье. Позднее авиакомпания уточнила, что отменила часть рейсов на 7 июля из столицы и в обратном направлении из-за урагана в столичном регионе.

Вечером 6 июля сообщалось о стабилизации ситуации с отправлением рейсов из Шереметьево. Уточнялось, что, несмотря на увеличенное время ожидания прохождения регистрации, люди успевают вылететь своими рейсами. Трансферных пассажиров, потерявших стыковки, и тех, кто не успел пройти регистрацию, бесплатно переоформляют на ближайшие в расписании рейсы.

Накануне, 5 июня, на Москву обрушились ливни с градом, которые сопровождались сильным ветром. Позже столичные власти сообщили, что в некоторых районах выпало почти 50% месячной нормы осадков.