Почти 50% месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы 5 июля

В некоторых районах Москвы в пятницу, 5 июля, выпало почти 50% месячной нормы осадков. Об этом 6 июля говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства столицы.

Накануне на город обрушились ливни с градом, которые сопровождались сильным ветром.

«В основном их объем (осадков. – Ред.) приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток», дорожных служб и инженерных компаний», — приводит ведомство в своем Telegram-канале слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он подчеркнул, что удалось избежать подтоплений городских территорий, однако зафиксированы случаи падения деревьев. Бирюков заверил, что в ликвидации стихии задействовано достаточное количество людей и техники, а системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

Накануне на столицу обрушилась непогода. В некоторых районах прошел ливень с сильными порывами ветра, затопило часть дорог. Например, в районе Сокола рухнуло большое дерево, поврежден кирпичный фасад, но обошлось без пострадавших. Пользователи соцсетей сообщали о том, что на станции МЦД-3 «Электрозаводская» сорвало фрагменты навеса на платформе, а также затопило вход на станции метро «Отрадное».