«Аэрофлот» сообщил о стабилизации ситуации с отправлением рейсов из Шереметьево

Ситуация с отправлением рейсов «Аэрофлота» стабилизируется после переноса некоторых вылетов на фоне неблагоприятных погодных условий в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«По состоянию на 17:00 более 80% рейсов за 6 июля, время вылета которых было скорректировано из-за погодных условий, уже отправлено», — говорится в Telegram-канале «Аэрофлота».

Как уточняется, в аэропорту Шереметьево, несмотря на увеличенное время ожидания прохождения регистрации, люди успевают вылететь своими рейсами. Трансферных пассажиров, потерявших стыковки, и тех, кто не успел пройти регистрацию, бесплатно переоформляют на ближайшие в расписании рейсы.

Ранее в этот день «Аэрофлот» сообщал о переносе времени вылета части рейсов за 6 июля на фоне неблагоприятных погодных условий в Москве и Подмосковье. Позднее авиакомпания уточнила, что отменила часть рейсов на 7 июля из столицы и в обратном направлении из-за урагана в столичном регионе.

Накануне, 5 июня, на Москву обрушились ливни с градом, которые сопровождались сильным ветром. Позже столичные власти сообщили, что в некоторых районах выпало почти 50% месячной нормы осадков.